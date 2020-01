Xây kè chống sạt lở gây lún, nứt nhà dân

Trước đó, Thanh Niên thông tin, tối 29.8 và rạng sáng 1.9.2019, khu vực chợ Cầu Lộ (xã Thới An Hội, H.Kế Sách, Sóc Trăng) xảy ra sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào bờ 10 m, dài gần 60 m, độ sâu từ 5 - 6 m, nhấn chìm 9 căn nhà bán kiên cố cùng nhiều tài sản có giá trị của người dân. Vụ sạt lở còn đe dọa gần 20 căn nhà khác ở xung quanh hiện trường.

Sau khi xảy ra sạt lở , tỉnh Sóc Trăng có kế hoạch xây dựng bờ kè chống sạt lở cho khu vực nói trên và dự án này được tiến hành xây dựng cách đây khoảng một tháng. Tuy nhiên theo phản ánh của người dân, việc thi công bờ kè làm nhà cửa của bà con bị sụt lún, rạn nứt và có nguy cơ đổ sụp xuống sông bất cứ lúc nào.

Ngày 6.1, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Thu Hồng (66 tuổi), tiểu thương chợ Cầu Lộ, cho biết mấy ngày qua gia đình bà ai cũng bất an, lo lắng bởi vách nhà, nền nhà bỗng xuất hiện nhiều vết nứt lớn và dài. Nền nhà xê dịch khá xa so với vị trí cũ, không biết sập khi nào.

Theo bà Hồng, cách đây khoảng 1 tháng, khi đơn vị thi công tiến hành đóng hàng cọc thứ nhất xây dựng bờ kè, nhà bà bắt đầu có dấu hiệu sụt lún, rạn nứt. Đến khi họ đóng hàng cọc thứ hai thì nhà nứt be bét, vách tường bị xé nhiều chỗ đút lọt bàn tay, nhìn thấy rõ nhà kế bên. Nền nhà bị nứt ngang, nứt dọc nhiều vệt dài. Do vậy, cả nhà bà Hồng chỉ dám ở ban ngày mua bán, còn ban đêm phải đóng cửa đi ngủ nhờ hoặc thuê chỗ ngủ với giá 500.000 đồng/tháng. Các vết nứt trên nền nhà, vách tường, cột ngày càng rộng hơn.

Người dân thống kê, cả dãy phố có 9 căn nhà bị hư hại, mấy hộ dân có điều kiện đã dời đi chỗ khác, còn gia đình bà Hồng buôn bán hàng nhựa, không khá giả nên phải ở lại. Người dân yêu cầu đơn vị thi công có biện pháp khắc phục tình trạng hư hại nhà cửa; đồng thời kiến nghị chính quyền địa phương sớm xem xét hỗ trợ tiền sửa chữa lại nhà cửa để ổn định cuộc sống vì Tết Nguyên đán đã cận kề.

Sát vách nhà bà Hồng là nhà bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết (57 tuổi) cũng xuất hiện hàng loạt vết nứt trên tường, nền nhà. Đặc biệt, nhiều trụ nhà bị nứt ngang, rất nguy hiểm. Bà Tuyết cho biết gia đình bà ban ngày bám trụ tại nhà để mua bán, tối phải thuê nhà trọ ngủ vì lo sợ đêm tối căn nhà có thể bị sụp đổ.

Bà Tuyết chia sẻ: “Địa phương quan tâm đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở, bà con chúng tôi rất phấn khởi và ủng hộ, thế nhưng khi đơn vị thi công tiến hành xây dựng thì chúng tôi chưa hết lo sạt lở lại phải đối mặt nỗi lo nhà cửa bị đổ sụp. Bởi đơn vị thi công chưa tính đến ảnh hưởng của công trình đối với nhà cửa của bà con”.

Đại diện xã Thới An Hội cho biết đoạn bờ kè trên đang được thi công có chiều dài khoảng 60 m, do Ban Quản lý dự án 2 của tỉnh Sóc Trăng làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty CP xây dựng hạ tầng giao thông thủy lợi Hà Nội.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch UBND xã Thới An Hội, cho biết UBND xã đã tiếp nhận đơn của bà con kiến nghị về tình trạng nhà cửa của họ bị hư hỏng do thi công công trình chống sạt lở. Do đây là dự án của tỉnh nên xã chỉ có trách nhiệm báo cáo, chuyển đơn của bà con lên UBND H.Kế Sách để huyện có giải pháp xử lý.