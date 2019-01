Xe khách tông xe khách đang bị lật: Đêm kinh hoàng của tài xế và hành khách

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 1 giờ sáng 9.1, trên QL 1A đoạn qua xã Mỹ Phong (H.Phù Mỹ, Bình Định), xe khách biển số (BS) 81B-007.64 do tài xế Ngô Văn Quý (36 tuổi, ở xã Tân An, H.Đăk Pơ, Gia Lai) điều khiển theo hướng bắc - nam va vào dải phân cách rồi lật ngang giữa đường thì bị xe khách biển số 81B-001.40 do Nguyễn Thanh Hải (45 tuổi, ở P.Hội Phú, TP.Plieku, Gia Lai) điều khiển chạy cùng chiều tông vào.