Xe máy 'kẹp tư' lao xuống sông, 2 người chết

Sáng nay (13.8), ông Mai Hữu Hoàn, Trưởng công an xã Nga Yên, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa), xác nhận thông tin trên và cho biết vụ tai nạn giao thông đã khiến em Hoàng Thị Hải Yến (14 tuổi, ngụ tại thôn Văn Đức, xã Nga Phú, huyện Nga Sơn) và một nam thanh niên là người điều khiển xe máy (chưa rõ danh tính, ngụ tại tỉnh Nam Định) chết; 2 thanh niên khác (1 người ngụ tại xã Nga Thái, huyện Nga Sơn và 1 người ngụ tại tỉnh Nam Định) bị thương nhẹ và bơi được vào bờ nên thoát chết

Cũng theo ông Hoàn, vào khoảng 20 giờ tối 12.8, Công an xã Nga Yên nhận được tin báo tại cầu Yên Hải (thuộc xã Nga Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông khi một xe máy "kẹp 4" lao xuống sông Hưng Long mất tích. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền và người dân địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm các nạn nhân nhưng không thấy.

Ảnh Người Dân Cung Cấp Vụ tai nạn khiến 2 người chết

Sau khoảng 30 phút, lực lượng tìm kiếm phát hiện 2 nam thanh niên (chưa rõ danh tính) vừa bơi được lên bờ trong tâm trạng hoảng loạn nên đã đưa đi cấp cứu. Tiếp tục tìm kiếm, đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể em Hoàng Thị Hải Yến và thi thể một nam thanh niên (người điều khiển xe máy, ngụ tại tỉnh Nam Định) cùng chiếc xe máy dưới sông Hưng Long.



Nguyên nhân ban đầu được cơ quan công an nhận định, có thể do 4 thanh thiếu niên đi chung một xe máy trong điều kiện trời tối, không quen đường nên khi đến khúc cua qua cầu Yên Hải đã bị mất lái, lao thẳng xuống sông Hưng Long khiến 2 người chết, 2 người may mắn sống sót.