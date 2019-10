Xôn xao clip cụ ông 80 tuổi nghi 'đá xế' bị bắt quả tang ngay trung tâm

Người đăng clip bắt ông cụ viết: “Lão ông đá xe xong bị nữ hiệp tóm gọn tại vòng xoay Hải Thượng Lãn Ông gần cầu Chà Và (Q.8, TP.HCM). Nghe kể là lão ông chạy xe dữ lắm, chắc cũng... 50 năm kinh nghiệm”. Theo nội dung đoạn clip, một phụ nữ mặc áo đen cùng một nhóm người và 3 CSGT giữ một ông cụ mặc quần tây, áo sơ mi trắng ngồi bên đường.

Cụ ông tỏ vẻ khúm núm và yếu ớt. Tuy nhiên những người xung quanh liên tục hướng camera về phía ông này và nói: “Dí ổng từ chợ Hòa Bình lên tới đây, kẹt con lươn mới bắt được. Ổng chạy lạng mà tui sợ luôn”, “Ổng lớn tuổi rồi mà chạy ghê lắm”, “Ông già còn đi cướp xe luôn ghê thiệt”... Sau đó, ông cụ được đưa về trụ sở công an phường.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhận được hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận. Có hai luồng ý kiến khiến dân mạng tranh cãi gay gắt. Nhiều người cảm thấy tội nghiệp ông cụ và đoán rằng có thể cụ vào bước đường cùng mới hành động như vậy. Tài khoản Ha Thuong viết: “Không bàn đến đúng sai nhưng đến tuổi này rồi mà ông còn đi “đá” xe , bực thì đúng là có bực nhưng cũng thương thật. Không biết có lý do nào đằng sau không?”.

Tài khoản Phan Thu Nga cũng đoán có thể vì khổ quá, không người thân, không nơi ở nên ông cụ mới làm vậy để bị bắt vô tù cho... có chỗ nương thân, có bữa ăn qua ngày.

Tài khoản Phuong Chan nêu ý kiến: “Nếu vì quá nghèo quá túng thiếu nên làm liều thì phạt cảnh cáo, nếu là ăn cướp quen tay thì đáng ra còn phải phạt nặng hơn người bình thường để làm gương”. Một số người còn nghi ngờ cụ ông chính là người 2 năm trước “đá xe” ở Bình Dương bị “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải tóm gọn. Bên cạnh đó, có những ý kiến không đồng tình với cách bắt giữ ông cụ. Những người này cho rằng: “Bẻ cổ áo giữ một ông già đáng tuổi ông mình như thế là thiếu tôn trọng”. Những ý kiến này bị nhiều người dùng Facebook phản đối gay gắt.

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Đội CSGT - trật tự Công an Q.5 (TP.HCM) xác nhận có vụ việc trên xảy ra tại địa bàn. Lãnh đạo đội cho biết vụ việc xảy ra khoảng 11 giờ 15 ngày 5.10, ông L.C (sinh năm 1939) nghi bẻ khóa trộm xe máy Wave màu trắng ở chợ Hòa Bình (P.5, Q.5), người dân tri hô và đuổi theo ông cụ tới gần cầu Chà Và thì bắt được.

Đúng lúc đó, tổ tuần tra của CSGT Q.5 đi tuần ngang qua nên vào hỗ trợ người dân đưa ông cụ đến trụ sở bàn giao cho Công an P.5 xử lý. Đại diện Công an P.5 cũng cho biết sau khi nhận thông tin từ CSGT và người dân, công an đã xác định giá trị tang vật, làm hồ sơ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ vụ việc.