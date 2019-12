Xôn xao thông tin nghi bị xịt hơi cay để cướp xe ở TP.HCM

Trên trang cá nhân của mình, anh Lê Nam Hưng (29 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM) đăng tải bài viết với tiêu đề “Cảnh báo cướp xe máy ở Q.11”, nội dung kể lại một vụ cướp mà mình là nạn nhân. Theo đó, anh Hưng cho biết anh vừa đi qua đường Tân Phước, đoạn qua P.6, Q.11 thì bị một người đi xe máy ngược chiều xịt thẳng hơi cay vào mắt . Ngay lập tức, anh đã rẽ thẳng xe vào nhà dân gần đó và hô “cướp”. “Lúc người dân chạy ra thì thấy có khoảng 4 - 5 xe máy đi cùng nhau rồ ga chạy mất. Nếu như người bị xịt hơi cay là nữ hoặc người lớn tuổi thì không biết sẽ ra sao”, anh Hưng viết.

Bình xịt hơi cay hiện nay được bán tràn lan trên mạng xã hội với đủ kích thước và hình dáng. Loại bình bỏ túi rất nhỏ, có giá khoảng 100.000 đồng được nhiều người ưa chuộng nhất và thường mua để phòng thân. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật VN, bình xịt hơi cay là công cụ hỗ trợ, người dân có thể bị phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng nếu tùy tiện sử dụng. Sau đó, anh Hưng chia sẻ lại bài viết với nội dung tương tự trong một nhóm thảo luận về giao thông. Hai bài đăng lập tức nhận được hàng ngàn lượt tương tác và nhiều Sau đó, anh Hưng chia sẻ lại bài viết với nội dung tương tự trong một nhóm thảo luận về giao thông. Hai bài đăng lập tức nhận được hàng ngàn lượt tương tác và nhiều bình luận . “Sợ quá, cướp ngày nay manh động quá”, “Tết nhất đến nơi rồi, mọi người ra đường cẩn thận”, “ Lộng hành quá ”... là những ý kiến của cư dân mạng. Bên cạnh đó, một số người dùng Facebook cũng tag (nhắc - PV) tên bạn bè mình vào bài đăng này để cảnh giác.

Anh Hưng đăng lên Facebook kể lại câu chuyện nghi bị xịt hơi cay cướp xe ở TP.HCM Ảnh: chụp màn hình

Hôm qua, trao đổi với Thanh Niên , anh Hưng cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 40 ngày 1.12, khi anh đang trên đường đi mua bia về uống cổ vũ đội bóng VN. Theo lời anh Hưng, ngay thời điểm đó, anh không thể nhìn thấy gì nên chỉ biết tri hô để người dân hỗ trợ. “Ngay khi rửa mặt xong, tôi đã đến Công an P.4 để trình báo thì được giới thiệu qua P.6 nên tôi lại đi qua P.6 để báo”, anh Hưng chia sẻ.

Ngày 2.12, PV tới hiện trường trước nhà số 251 Tân Phước, chủ nhà xác nhận có sự việc như vậy xảy ra và cho biết trên đoạn đường này thỉnh thoảng nghe tiếng la hét bị cướp vào nửa đêm. “Lúc đó tôi đang đứng trong nhà thì cũng nghe mùi cay cay, tưởng đâu ai xào nấu gì cho nhiều ớt. Vừa chợt nghĩ qua thì có một thanh niên nhắm chặt mắt chạy vào hô cướp, rồi xin nước rửa mặt. Tôi liền đưa chai nước suối cho ảnh rửa nhanh. Lúc đó, bên ngoài có 4 thanh niên đi trên 3 xe máy rồ ga vụt đi”, chủ nhà số 251 kể lại.

Công an đang rà soát

Chiều 2.12, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, ngay khi vụ việc được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội vào sáng cùng ngày, Công an Q.11 đã yêu cầu công an P.6 và P.4 (Q.11) báo cáo. Theo kết quả trích xuất từ camera, tại trước số nhà 251 Tân Phước vào tối hôm trước có 2 thanh niên chạy xe máy giật hụt điện thoại của người đi đường. Người dân đi xung quanh cũng bị xịt hơi cay nhưng không trúng vào mặt ai. Đến thời điểm hiện tại, công an chưa nhận trình báo của bị hại.

Về việc đoạn đường này được phản ánh thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cướp, nguồn tin này khẳng định, từ đầu năm đến nay, quanh khu vực chỉ xảy ra 2 vụ trộm cướp. Trong đó, công an đã bắt được một nhóm trộm xe máy trên đường 3 Tháng 2 gồm 2 người. Hiện Công an Q.11 vẫn đang rà soát lại để tìm bị hại. Đồng thời, Công an Q.11 sẽ mời anh Hưng lên làm việc.