Xử lý 5 thanh niên đánh bầm mặt nữ nhân viên xe buýt đúng ngày 20.10

Ngày 21.10, Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu có văn bản gửi công an và UBND huyện Ứng Hòa (Hà Nội) kiến nghị điều tra , làm rõ, xử lý các đối tượng có hành vi côn đồ, dùng hung khí đánh nữ nhân viên bán vé xe buýt của đơn vị này đúng Ngày phụ nữ Việt Nam (20.10).

Cụ thể, theo tường trình của lái xe Vũ Văn Trí và nhân viên bán vé Đỗ Thúy Hinh trên xe buýt 29B -188.23 tuyến 103B, lộ trình bến xe Mỹ Đình - bến xe Hồng Quang, khoảng 12 giờ 45 ngày 20.10, khi xe buýt đến khu vực Xà Kiều, huyện Ứng Hòa thì có 1 thanh niên đứng giữa đường chặn xe buýt dừng lại, sau đó thanh niên này và 4 thanh niên khác lên xe.

Theo lãnh đạo Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu, việc các thanh niên có hành động côn đồ, đánh người giữa ban ngày trước sự chứng kiến của các hành khách đi xe thể hiện sự coi thường pháp luật , gây mất an toàn giao thông, đe dọa tính mạng của nhiều hành khách đi xe, mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây tâm lý bất an, hoang mang, lo sợ cho hành khách đi xe, công nhân lái xe và khiến dư luận bức xúc.