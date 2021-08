Xúc động bức ảnh người cha công an chống dịch Covid-19 về thăm con gái

Bức ảnh cha con vẫy tay nhau từ xa khiến cư dân mạng rơm rớm nước mắt.

Bức ảnh người cha mặc sắc phục công an nhân dân đứng dưới gốc xoài trước nhà và trò chuyện từ xa với cô con gái 8 tuổi trong dịch Covid-19 ở Bến Tre khiến cho cộng đồng mạng xã hội thả tim và xúc động. Cư dân mạng gửi nhiều lời khen, động viên về tình cảm cha con, về hình ảnh người công an nhân dân hết mình trong dịch giã. Bức ảnh lan truyền mạnh trên mạng xã hội với hàng trăm lượt chia sẻ.

Chiều 9.8, trao đổi với PV Thanh Niên, đại úy Nguyễn Văn Sang, Trưởng công an xã An Hiệp, H.Châu Thành (Bến Tre), xác nhận nhân vật trong bức ảnh chính là anh. Theo đại úy Sang, hơn một tháng qua, dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại địa phương. Công an thuộc lực lượng tuyến đầu chống dịch và giữ nhiệm vụ rất quan trọng trong triển khai, trực chốt kiểm soát dịch, vừa phải đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Vì vậy, trong thời gian xảy ra dịch và giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, anh liên tục làm việc tại cơ quan hoặc tuần tra trên địa bàn xã, chưa về nhà lần nào.