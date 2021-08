Tiếp sức tuyến đầu chống dịch, nhóm chạy bộ 'chỉ dừng lại khi Sài Gòn phục hồi'

Câu lạc bộ SRC tập trung hỗ trợ vật tư y tế bao gồm đồ bảo hộ, khẩu trang N95 cho các đơn vị. Bên cạnh đó, nhóm cũng hỗ trợ thêm các thực phẩm dinh dưỡng như sữa, bánh… cho các y bác sĩ. Câu lạc bộ đã hỗ trợ 6 đợt với 700 bộ đồ bảo hộ, 2.000 khẩu trang N95, nhiều sữa, trái cây cho 9 đơn vị y tế ở TP.HCM.

Riêng ngày 5.8 (đợt tặng quà thứ 6), 20 thùng sữa tươi do mạnh thường quân ủng hộ đã được nhóm chuyển đến Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 11 và 12. Bên cạnh đó, nhóm cũng phân phát 2,5 tấn thanh long hữu cơ do một thành viên ở Long An ủng hộ cho đội ngũ y bác sĩ và bà con trong khu vực cách ly, phong tỏa.

“Chi phí của chương trình từ quyên góp của các thành viên nhóm và cộng đồng. Tùy vào nhu cầu mỗi đơn vị, nhóm sẽ thu mua khẩu trang, đồ bảo hộ phù hợp. Chi phí trung bình khoảng hơn 10 triệu đồng/địa điểm”, anh Minh chia sẻ.

Chỉ dừng lại khi Sài Gòn khỏe

Những ngày qua của chị Nguyễn Phan Thanh Duyên (43 tuổi) tất bật công việc hơn thường lệ. Người phụ nữ nhỏ nhắn kiêm chân bốc vác từ hàng hóa y tế đến trái cây, sữa, tối muộn mới về nhà.

“Bản thân tôi và các thành viên đều cảm thấy mình có ích hơn khi cùng nhau góp phần hỗ trợ Sài Gòn vượt qua dịch bệnh. Mỗi khi đến điểm trao tặng, nhìn thấy sự cực khổ của các nhân viên y tế, thật sự tôi không cầm được nước mắt. Thương các bạn ấy rất nhiều”, chị Duyên tâm sự.

Quà tặng được vận chuyển bằng ô tô cá nhân của các thành viên ẢNH: CLB SRC