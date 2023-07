Đối tác then chốt của Ý ở ASEAN

Đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam do thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) Bộ Công an làm trưởng đoàn vừa hoàn thành vòng đàm phán và thống nhất sẽ sớm ký hiệp định về cùng bảo vệ và trao đổi thông tin mật với Ý.