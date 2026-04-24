Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đội tàu cao tốc Iran thách thức sức mạnh Mỹ ở eo biển Hormuz
Video Thế giới

La Vi
24/04/2026 09:56 GMT+7

Việc Iran sử dụng một đội tàu cao tốc nhỏ để bắt giữ hai tàu container gần eo biển Hormuz có thể làm suy yếu những nhận định cho rằng quân đội Mỹ đã vô hiệu hóa mối đe dọa từ hải quân Iran, đồng thời cho thấy những thách thức trong việc mở lại một trong những tuyến đường xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nhất thế giới.

Truyền hình Iran hôm 23.4 đã phát một video cho thấy một tàu nhỏ lao nhanh trên mặt nước. Tàu này chở theo nhiều binh sĩ mà sau đó đã lên hai tàu container tại eo biển Hormuz.

Vào ngày 13.4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng "Hải quân Iran đang nằm dưới đáy biển, bị phá hủy hoàn toàn - 158 tàu".

Đội tàu cao tốc Iran thách thức sức mạnh Mỹ ở eo biển Hormuz- Ảnh 1.

Một video quay lại cảnh bắt giữ các tàu container MSC Francesca và Epaminondas tại eo biển Hormuz được phát sóng trên truyền hình Iran hôm 22.4

ẢNH: REUTERS

Nhưng ông lưu ý: "Những gì chúng ta chưa đánh trúng là một số ít tàu mà chúng gọi là 'tàu tấn công nhanh', bởi vì chúng tôi không coi chúng là mối đe dọa lớn. Cảnh báo: Nếu bất kỳ tàu nào trong số này đến gần vòng phong tỏa của chúng tôi, chúng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức".

Các chuyên gia an ninh hàng hải ước tính Iran đã có hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn tàu loại này trước chiến tranh, thường được giấu trong các đường hầm ven biển, căn cứ hải quân hoặc giữa các tàu dân sự.

Những tàu như vậy có thể mang súng máy hạng nặng, bệ phóng tên lửa và trong một số trường hợp là tên lửa chống hạm.

Chúng có thể không chống lại được tàu hải quân Mỹ, nhưng tàu thương mại thường không có vũ trang.

Một quan chức an ninh cấp cao Iran nói với Reuters rằng các tàu cao tốc hiện đóng vai trò là "xương sống" trong chiến lược hải quân của Iran, có khả năng triển khai nhanh chóng như một phần của "cuộc chiến bất đối xứng chống lại kẻ thù".

Hôm 22.4, Iran đã bắt giữ hai tàu ở eo biển Hormuz, siết chặt kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng các cuộc tấn công vô thời hạn mà không có dấu hiệu nào cho thấy các cuộc đàm phán hòa bình sẽ được nối lại.

Khám phá thêm chủ đề

Iran Tàu cao tốc Eo biển Hormuz Xung đột Iran
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận