Đội tàu cao tốc Iran thách thức sức mạnh Mỹ ở eo biển Hormuz

Truyền hình Iran hôm 23.4 đã phát một video cho thấy một tàu nhỏ lao nhanh trên mặt nước. Tàu này chở theo nhiều binh sĩ mà sau đó đã lên hai tàu container tại eo biển Hormuz.

Khả năng Iran sử dụng hàng loạt tàu nhỏ, tốc độ cao tại eo biển Hormix có thể làm suy yếu những nhận định cho rằng lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa mối đe dọa hải quân của Iran.

Và chiến lược này cho thấy những thách thức trong việc mở lại một trong những tuyến đường xuất khẩu dầu quan trọng nhất thế giới.

Vào ngày 13.4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng "Hải quân Iran đang nằm dưới đáy biển, bị phá hủy hoàn toàn - 158 tàu".

Một video quay lại cảnh bắt giữ các tàu container MSC Francesca và Epaminondas tại eo biển Hormuz được phát sóng trên truyền hình Iran hôm 22.4 ẢNH: REUTERS

Nhưng ông lưu ý: "Những gì chúng ta chưa đánh trúng là một số ít tàu mà chúng gọi là 'tàu tấn công nhanh', bởi vì chúng tôi không coi chúng là mối đe dọa lớn. Cảnh báo: Nếu bất kỳ tàu nào trong số này đến gần vòng phong tỏa của chúng tôi, chúng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức".

Các chuyên gia an ninh hàng hải ước tính Iran đã có hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn tàu loại này trước chiến tranh, thường được giấu trong các đường hầm ven biển, căn cứ hải quân hoặc giữa các tàu dân sự.

Những tàu như vậy có thể mang súng máy hạng nặng, bệ phóng tên lửa và trong một số trường hợp là tên lửa chống hạm.

Chúng có thể không chống lại được tàu hải quân Mỹ, nhưng tàu thương mại thường không có vũ trang.

Một quan chức an ninh cấp cao Iran nói với Reuters rằng các tàu cao tốc hiện đóng vai trò là "xương sống" trong chiến lược hải quân của Iran, có khả năng triển khai nhanh chóng như một phần của "cuộc chiến bất đối xứng chống lại kẻ thù".