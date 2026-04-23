Iran bắt tàu ở eo biển Hormuz, ông Trump chờ 'đề xuất thống nhất'
Iran bắt tàu ở eo biển Hormuz, ông Trump chờ 'đề xuất thống nhất'

La Vi
23/04/2026 12:25 GMT+7

Hôm 22.4, Iran đã bắt giữ hai tàu ở eo biển Hormuz, siết chặt kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng các cuộc tấn công vô thời hạn mà không có dấu hiệu nào cho thấy các cuộc đàm phán hòa bình sẽ được nối lại.

Iran hôm 22.4 đã bắt giữ hai tàu tại eo biển Hormuz.

Động thái diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ các cuộc tấn công nhằm vào Iran cho dù chưa có dấu hiệu nối lại đàm phán hòa bình.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã tiến hành các vụ bắt giữ tàu vi phạm hàng hải.

Một kênh nhà nước Iran cho biết thêm: "Theo tuyên bố của IRGC, các tàu này đã được di chuyển vào vùng lãnh hải của Cộng hòa Hồi giáo Iran nhằm mục đích kiểm tra hàng hóa và giấy tờ".

Ảnh vệ tinh chụp tàu container MSC Francesca mang cờ Panama

ẢNH: REUTERS

Đây là lần đầu tiên Iran bắt giữ tàu kể từ khi chiến tranh nổ ra vào cuối tháng 2.

Cuối ngày 21.4, ông Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng ông hành động theo yêu cầu của Pakistan để "tạm dừng tấn công" cho đến khi các nhà lãnh đạo và đại diện của Iran có thể "đưa ra một đề xuất thống nhất".

Ông nói thêm rằng ông sẽ tiếp tục cuộc phong tỏa của hải quân Mỹ đối với các cảng và bờ biển của Iran, điều mà các nhà lãnh đạo Iran đã gọi là hành động chiến tranh.

Trong suốt cuộc chiến, Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz trên thực tế đối với các tàu không thuộc Iran bằng cách tấn công các tàu tìm cách đi qua mà không được phép.

Tasnim cho biết Iran đã không yêu cầu gia hạn lệnh ngừng bắn và nhắc lại lời đe dọa của Tehran sẽ phá vỡ phong tỏa của Mỹ bằng vũ lực.

Trong khi đó, trong một hành động thách thức, Iran đã trưng bày một số vũ khí đạn đạo tại một cuộc diễu hành ở Tehran vào tối 21.4.

Đám đông vẫy cờ Iran khi các loại vũ khí được dựng lên.

Tin liên quan

Ông Trump nói Mỹ chặn 'món quà' Trung Quốc chuyển cho Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ đã chặn một tàu chở 'món quà từ Trung Quốc' gửi cho Iran, trong bối cảnh Tehran bị nghi ngờ đang tận dụng thời gian ngừng bắn để bổ sung vũ khí, trang thiết bị quân sự.

Ông Trump gia hạn lệnh ngừng bắn, vẫn phong tỏa cảng Iran

Khám phá thêm chủ đề

Iran Eo biển Hormuz Xung đột Iran
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
