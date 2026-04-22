Ông Trump gia hạn lệnh ngừng bắn, vẫn phong tỏa cảng Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21.4 đã gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn với Iran để cho phép hai nước tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình.

Quyết định của ông được đưa ra chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn dự kiến hết hạn.

Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết ông hành động theo yêu cầu của Pakistan để "tạm dừng tấn công" cho đến khi các nhà lãnh đạo và đại diện của nước này có thể "đưa ra một đề xuất thống nhất".

Động thái này là diễn biến mới nhất cho thấy ông Trump lùi bước sau khi liên tục đưa ra những lời đe dọa về việc ném bom các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng dân sự khác ở Iran, điều mà các chuyên gia đã cảnh báo có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh với Iran vào ngày 28.2, hàng nghìn người đã thiệt mạng trên khắp các nước Trung Đông.

Đường phố Tehran trong bối cảnh xung đột Iran đang diễn ra ẢNH: REUTERS

Trong bài đăng, ông Trump cho biết ông sẽ tiếp tục phong tỏa của hải quân Mỹ đối với các cảng và bờ biển của Iran, là điều mà các nhà lãnh đạo Iran đã gọi là hành động chiến tranh.

Trong khi đó, Tehran về cơ bản đã phong tỏa eo biển Hormuz đối với tất cả tàu thuyền ngoại trừ tàu của chính mình. Iran tuyên bố tuần trước sẽ mở lại eo biển, nhưng đã đảo ngược quyết định đó hôm 18.4 sau khi ông Trump từ chối dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran.

Ông Trump nói: "Không được có vũ khí hạt nhân, đó là điều số một".

Ông Trump muốn một thỏa thuận có thể ngăn chặn giá dầu tăng thêm và các cú sốc thị trường chứng khoán, nhưng vẫn khẳng định Iran không được có phương tiện để phát triển vũ khí hạt nhân.

Ông muốn Iran từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu cao, là loại vật liệu mà nếu tiếp tục làm giàu thêm có thể được sử dụng cho đầu đạn hạt nhân.