Đôi tay khuyết thêu tranh lên… lá bồ đề

N Ỗ LỰC GẤP ĐÔI

Suốt quãng thời gian đi học, không ít lần Nguyễn Thị Hà cảm thấy tủi thân vì cánh tay phải bị teo cơ, ngón tay dị dạng. Cánh tay vốn dĩ để cầm bút không thể nghe theo ý mình, có lúc Hà muốn buông xuôi. Thế nhưng, chính những tiết học thủ công lại khơi dậy trong chị niềm say mê kim chỉ. Hà kể số phận không cho chị cánh tay phải lành lặn nhưng bù lại chị thuận tay trái cùng năng khiếu hội họa từ nhỏ. Chị quyết định thử sức với nghề thêu tay truyền thống. Hồi đầu, khi thấy Hà một tay cầm kim thêu lên khung vải, nhiều người vừa ái ngại vừa hoài nghi: liệu cô gái này gắn với từng mũi chỉ được bao lâu? Hà không đáp lời mà chỉ lặng lẽ với tâm niệm: không tròn đủ 2 tay thì mình phải nỗ lực gấp đôi.

Chị Hà (phải) chinh phục nghề thêu truyền thống với chỉ 1 cánh tay lành lặn ẢNH: HOÀNG SƠN

Dấu mốc đưa chị Hà đến với nghề thêu tay chuyên nghiệp đó là vào năm 2019 khi đăng ký theo học tại Trung tâm Dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật TP.Huế. Hà không thể quên những ngày đầu gian nan khi kim liên tục đâm vào tay đến bật máu. Không nản lòng, học ở trung tâm chưa đủ, Hà mang khung, kim chỉ về nhà miệt mài luyện tập mỗi đêm. Từ chỗ cánh tay trái mỏi nhừ, cứng đơ, chị dần điều khiển đường kim mềm mại, uyển chuyển. Sau vài tháng kiên trì, những mũi chỉ đã trở nên gọn gàng, sắc sảo.

Những sản phẩm của chị làm ra có thể chậm hơn so với những người thợ bình thường song độ thẩm mỹ thì không thua kém gì. Những tranh thêu trên áo dài, túi xách, khẩu trang, kẹp cài… được thị trường đón nhận là động lực lớn để chị tiếp tục theo nghề. Đặc biệt, vào năm 2023, dự án "Thêu tay truyền thống Thanh Hà" giúp chị đạt giải khuyến khích tại cuộc thi "Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo" cấp tỉnh càng khiến chị phấn chấn. "Tôi tự nhủ phải thêm những sản phẩm thêu tay mang tính sáng tạo thì mới có thể sống được với nghề. Và tranh thêu trên lá bồ đề ra đời từ đó…", chị Hà nói.

Chị Hà cho biết lúc đầu không ai tin chị một tay có thể thêu tranh được nhưng rồi tranh 2D, 3D chị đều làm được. Tranh trên lá bồ đề vừa là sáng tạo nhưng cũng là thách thức mà chị muốn mình vượt qua để vừa tạo sản phẩm mới vừa thử thách chính giới hạn của bản thân.

N GHỀ CỦA SỰ ĐIỀM TĨNH

Để làm ra một bức tranh thêu trên lá bồ đề, chị Nguyễn Thị Hà phải mất cả tháng trời ngâm lá trong nước, sau đó mang đi "giặt" và phơi khô. Mỗi chiếc lá, sau khi lộ rõ gân xương trắng ngà sẽ được lựa chọn kỹ lưỡng để làm nền. Rồi từ nền lá mỏng manh ấy, những cánh sen, chữ thư pháp, hình Đức Phật… dần hiện ra dưới bàn tay tài hoa của chị Hà. Tranh của chị sống động đến mức nhìn từ xa, nhiều người lầm tưởng là họa tiết in sẵn, chỉ khi đến gần mới thấy từng đường chỉ mảnh thêu lên chiếc lá còn rõ gân lá li ti như tĩnh mạch.

Lá bồ đề cỡ nhỏ với tranh thêu dùng để trang trí cho điện thoại ẢNH: HOÀNG SƠN

Chị kể, hồi mới tập thêu, không ít lần chiếc lá bị rách chỉ vì đi kim quá nhanh hay sợi chỉ bị kéo quá căng. Tuy nhiên, cũng chính từ những lần thất bại đó, chị học cách rút kim thật đều tay, biết hít thở chậm rãi để giữ nhịp, cảm nhận độ căng vừa đủ. "Thêu trên vải đã khó, thêu trên lá còn khó gấp bội. Tôi chỉ dám dùng duy nhất một sợi chỉ, vì từng có lần tham nhiều chỉ khiến xương lá gãy vụn. Mỗi mũi kim phải thật nhẹ, thật đều mới tạo được hình ảnh sắc nét", chị cho hay. Chị thường mất từ 2 - 5 ngày để hoàn thành một tác phẩm. Nhiều tác phẩm lớn và phức tạp hơn thì mất cả tuần. Trong số đó, chị tâm đắc nhất là bức thêu hình Đức Phật ngồi thiền. Những sợi chỉ đa sắc được chị Hà khéo léo "vẽ" lên chiếc lá bồ đề toát lên vẻ an nhiên, từ bi. "Chỉ cần lệch tay một chút, mọi công sức đều bay theo chiếc lá. Cũng nhờ thế mà tôi học được sự kiên nhẫn, điềm tĩnh...", chị Hà chia sẻ.

Không dừng lại ở tranh lá bồ đề đóng khung kính, chị Hà còn sáng tạo khi ép plastic lá thêu để làm ốp điện thoại, vật trang trí cho ô tô, nhà hàng, khách sạn... Chị còn nhuộm lá tạo nền màu, kết hợp nhiều tông chỉ khác nhau để sáng tạo nên những bức thư họa nhỏ bằng bàn tay, hợp thị hiếu người tiêu dùng hiện đại. Với mức giá từ vài trăm ngàn đồng đến dưới 1 triệu đồng, mỗi bức tranh thêu lá bồ đề giúp chị Hà kiếm được khoản thu nhập đủ trang trải cho gia đình.

"Thêu tranh trên lá bồ đề đòi hỏi người thợ phải kiên nhẫn gấp nhiều lần. Bởi vậy, trừ chi phí vật liệu, tính ra ngày công cũng không được bao nhiêu. Trong khi đó, khách hàng dù rất thích thú nhưng do giá thành cao nên vẫn chưa mấy mặn mà. Tôi mong được kết hợp với một đơn vị bao tiêu sản phẩm để yên tâm sáng tác những tác phẩm mới. Vừa có thời gian truyền nghề miễn phí cho chị em phụ nữ, nhất là những người đồng cảnh ngộ…", chị Hà trải lòng. Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ chị Hà qua số điện thoại: 0355.445.466. (còn tiếp)