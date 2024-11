'Đối thoại với những người tiên phong' - tác phẩm đầu tay của nhà báo Vũ Kim Hạnh

Đối thoại với những người tiên phong của nhà báo Vũ Kim Hạnh được Truyền hình Quốc hội Việt Nam nhận xét là "quyển sách đầu tay đầy tâm huyết của nhà báo Vũ Kim Hạnh, với mong muốn có thể giúp bạn đọc hình dung về bức tranh kinh tế Việt Nam qua các thương hiệu Việt, cũng như xây dựng động lực và kinh nghiệm cho thế hệ doanh nhân trẻ”.

Nhà báo Vũ Kim Hạnh hiện là Chủ tịch Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp BSA. Với nghề báo, bà từng là Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, chủ biên tờ Sài Gòn Tiếp Thị và cũng có 30 năm đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, rồi cùng bè bạn sáng lập và điều hành chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao từ năm 1996 đến nay.

Nhà báo Vũ Kim Hạnh tạo dựng thương hiệu riêng với kinh nghiệm nghề báo và nhiều năm đồng hành bền bỉ với doanh nhân thể hiện trên nền tảng mạng xã hội MAYBE.VN qua các chuyên mục “5 phút chuyện thị trường”, “5W1H Podcast”, “Kịch & nghệ”…, thu hút gần 5 triệu người theo dõi trên nhiều nền tảng khác nhau.

Là nhà báo giỏi, say nghề nên khi ra mắt cuốn sách đầu tay, bà tạo được sự quan tâm lớn của người đọc. Cuốn sách là cuộc trò chuyện “không kịch bản” đầy ngẫu hứng với 29 doanh nhân, qua sự dẫn dắt của nhà báo Vũ Kim Hạnh, các nhân vật đã gửi đi nhiều thông tin, thông điệp và kỳ vọng về tương lai của Việt Nam. Sách được viết dựa trên các tập video của series 5W1H Podcast, cấu trúc của cuộc trò chuyện hỏi đáp xung quanh những câu hỏi: who, when, where, why và how được đặt ra cho các khách mời, từ đó làm rõ tư duy, tầm nhìn, cách sống và làm việc từ họ.

Những trang viết sinh động và chân thực

Cuộc đời của các doanh nhân, người nổi tiếng sẽ giúp các bạn trẻ tìm thấy nguồn cảm hứng để dấn thân, dám nghĩ, dám làm và theo đuổi ước mơ của mình, đó là hành trang quý giá trong hành trình xây dựng sự nghiệp và đóng góp cho xã hội.

"Tôi cho rằng, câu chuyện của những người bạn của mình có thể đóng góp được một phần vào lịch sử doanh thương của TP.HCM", tác giả Vũ Kim Hạnh chia sẻ.

Ở tập sách Đối thoại với những người tiên phong, nhà báo Vũ Kim Hạnh khéo léo kết hợp giữa phỏng vấn và kể chuyện, tạo nên những trang viết sinh động và chân thực, mang câu chuyện của các CEO tập đoàn, doanh nghiệp hay các bạn trẻ khởi nghiệp thành công đến với bạn đọc. Trong số đó có thể kể đến: Tổng giám đốc công ty CP Bánh kẹo Á Châu Kao Siêu Lực; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; nhà giáo dục Giản Tư Trung…

Các độc giả hào hứng "đối thoại" cùng tác giả

Bằng phong cách ngôn ngữ báo chí rành mạch, dung dị và gần gũi, Đối thoại với những người tiên phong là một tác phẩm rất dễ tiếp cận với mọi đối tượng độc giả - những người muốn tìm hiểu về con người, kinh tế và văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, nhất là các doanh nhân trẻ trên bước đường khởi nghiệp.