Đối thủ của ông Trump bị 'tuýt còi'

Dẫn báo cáo của AP và các đơn khiếu nại gửi đến Ủy ban Bầu cử liên bang, CLC cho rằng ông DeSantis đã bàn bạc với Never Back Down, một "siêu PAC" (siêu ủy ban vận động chính trị), về chi tiêu cho các hoạt động trên truyền hình.



Thống đốc bang Florida Ron DeSantis REUTERS

Mức độ phối hợp và liên lạc giữa ông DeSantis và Never Back Down được cho là đã vượt qua ranh giới pháp lý Tòa Tối cao đặt ra. Theo đại diện CLC Saurav Ghosh, khi phối hợp bất hợp pháp với đội ngũ của một ứng viên, Never Back Down sẽ trở thành một cánh tay của chiến dịch tranh cử.

Phía ông DeSantis bác mọi cáo buộc, vốn được đưa ra vào thời điểm ông đang thua xa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về tỷ lệ ủng hộ.