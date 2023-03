Đòi tiền triệu mỗi tháng để đỗ ô tô dưới lòng đường: Địa phương nói gì?

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Sỹ Phong, Phó chủ tịch UBND P.Đại Kim (Q.Hoàng Mai), cho biết thực trạng ô tô xếp thành nhiều dãy dài, đỗ tràn lòng đường Nghiêm Xuân Yêm, đoạn qua khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ và chung cư Vinaconex 2 đã diễn ra nhiều năm nay. Nguyên nhân do 5 tòa chung cư phía mặt đường không có hầm đỗ xe và quanh khu vực này chưa có bãi xe nào được cấp phép, trong khi nhu cầu của người dân quá lớn nên vẫn để xe bên đường.



Ô tô đỗ thành 3 dãy dài, chiếm dụng một nửa lòng đường Nghiêm Xuân Yêm NGUYỄN TRƯỜNG

"Phường liên tục ra quân, phối hợp với các lực lượng để xử phạt. Có trường hợp phạt 6 - 7 lần nhưng họ vẫn chấp nhận nộp phạt. Người dân trình bày với lực lượng chức năng rằng không đỗ ở đây thì họ biết đỗ ở đâu", ông Phong cho hay.

Để giải quyết dứt điểm thực trạng ô tô đỗ tràn lan, lấn chiếm lòng đường, ông Phong bày tỏ mong muốn sớm được cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ, xem xét vị trí đủ điều kiện để cấp phép tạm một bãi đỗ xe phục vụ nhu cầu của người dân.

"Tuyến đường vành đai 3 do Sở GTVT Hà Nội quản lý. Địa phương rất mong được cấp phép 1 phần đường sát vỉa hè để có người trông nom, tránh việc đỗ hàng 3 hàng 4 như hiện tại. Vào buổi sáng, khi cả dãy xe rời đi, để lại một vài chiếc nằm chình ình giữa đường như một bức tranh châm biếm", ông Phong bày tỏ.

Đề cập đến thông tin phản ánh có người ra giá tiền triệu mỗi suất ô tô đậu theo tháng "lậu", ông Phong nói rằng địa phương chưa ghi nhận việc này, cũng chưa được phản ánh của người dân về việc bị thu tiền khi đỗ ô tô dưới lòng đường. Tuy nhiên, ông đã giao cơ quan công an xác minh nội dung Thanh Niên phản ánh.

Chính quyền sở tại đã đề nghị cơ quan công an làm rõ phản ánh về việc cần trả tiền triệu mỗi tháng để đỗ ô tô "lậu" dưới lòng đường ĐÌNH HUY

Một lãnh đạo Công an P.Đại Kim cho hay, thời gian vừa qua có hơn 300 cư dân đỗ ô tô dưới lòng đường Nghiêm Xuân Yêm bị xử phạt. Khi lập biên bản, chủ xe đều khai không có ai đứng ra trông giữ, thu tiền. "Do đó, việc đỗ ô tô dưới lòng đường Nghiêm Xuân Yêm chỉ là tự phát. Người dân có tâm lý trước cửa nhà họ thì họ đỗ, chấp nhận bị xử phạt. Công an cũng không thể liên tục truy quét vì còn nhiều công việc khác", vị này nói.

Trong quá trình chờ đợi cơ quan chức năng cấp phép bãi đỗ xe, lãnh đạo UBND P.Đại Kim cho biết sẽ tích cực phối hợp với các lực lượng ra quân xử lý vi phạm. "Do chưa có giải pháp căn cơ nên trong thời gian tới, chúng tôi sẽ liên tục ra quân, cố gắng hạn chế thấp nhất sự ảnh hưởng từ việc cư dân đỗ xe tràn lan dưới lòng đường đến việc lưu thông ở khu vực này", Phó chủ tịch P.Đại Kim cho hay.

Như đã phản ánh trước đó, giữa cao điểm chiến dịch xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhiều vỉa hè, lòng đường ở Hà Nội vẫn bị chiếm dụng trái phép để đỗ ô tô tràn lan. Đặc biệt, tại đường Nghiêm Xuân Yêm, khi phóng viên ngỏ lời có nhu cầu gửi ô tô theo tháng thì một người đàn ông ngồi ở bốt gác gần mặt đường cho biết cần bỏ ra số tiền 1,2 triệu đồng/suất đỗ lậu.