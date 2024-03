Đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa

Tại VCK giải TNSV THACO Cup 2024, lá thăm may rủi đưa đội Trường ĐH Nông lâm TP.HCM vào bảng đấu cực khó, khi có sự góp mặt của 2 ứng viên vô địch là đội Trường ĐH Thủy lợi và đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM. Bên cạnh đó, đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai cũng được xem là cái tên khó chơi đã vượt qua vòng loại khu vực Đông Nam bộ.



Đội Trường ĐH Nông lâm TP.HCM (áo xanh) dừng chân từ vòng bảng giải TNSV THACO Cup 2024 NHẬT THỊNH

Trong khi đó, đội Trường ĐH Nông lâm TP.HCM vừa trải qua quá trình "thay máu" lực lượng. Khó khăn chồng chất khó khăn, việc có quá nhiều cầu thủ còn non kinh nghiệm trong đội hình khiến thầy trò HLV Phan Hoàng Vũ chật vật khi phải chạm trán với những đối thủ già dặn. "So với năm ngoái, lực lượng năm nay có đến 12 cầu thủ mới, lần đầu tiên tham gia giải, trong đó có 10 bạn học năm nhất. Do đó, kinh nghiệm trận mạc của các em là chưa nhiều. Chúng tôi cũng đã thay đổi đội hình liên tục tùy từng trận, nhưng các cầu thủ chưa đáp ứng được yêu cầu. Chúng tôi cần phải tập luyện, cải thiện nhiều hơn", HLV Phan Hoàng Vũ cho biết.

Đội Trường ĐH Nông lâm TP.HCM thua cả 3 trận ở vòng bảng, lần lượt trước đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (1-2), đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (0-2) và đội Trường ĐH Thủy lợi (0-2). Sau trận đấu cuối cùng vào chiều 24.3, HLV Phan Hoàng Vũ không giấu được nỗi thất vọng: "Tôi khá buồn, vì năm ngoái chúng tôi đã vào đến tứ kết, nhưng năm nay lại không làm được điều đó".

HLV Phan Hoàng Vũ (bìa phải) tiếc nuối khi không thể giúp đội Trường ĐH Nông lâm TP.HCM đạt được thành tích như mùa trước ĐỘC LẬP

"Chúng tôi nằm ở bảng C với các đội rất mạnh, có trình độ chuyên môn cao. Tôi tiếc nuối khi đội Trường ĐH Nông lâm TP.HCM không thực hiện được mong ước vào tứ kết như mùa trước. Nhưng thực tế tình hình của đội bóng như thế, cộng với các đối thủ đều đáng gờm nên đành phải chấp nhận", ông Vũ bộc bạch.

Theo HLV Phan Hoàng Vũ, qua giải đấu này lần, các cầu thủ sẽ tích lũy được không ít kinh nghiệm để hướng đến mùa sau. Qua thời gian dài tập luyện và thi đấu, các cầu thủ của đội Trường ĐH Nông lâm sẽ dày dạn hơn. Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở giải đấu năm 2025", HLV Phan Hoàng Vũ khẳng định.

Lực lượng đội Trường ĐH Nông lâm TP.HCM có đến 12 cầu thủ lần đầu dự giải NHẬT THỊNH

Bản thân ông Vũ cũng như toàn đội cũng gửi cảm ơn đến hội cổ động viên của đội Trường ĐH Nông lâm TP.HCM. Ở bất cứ trận đấu nào, các cổ động viên này vẫn luôn góp mặt, để lại hình ảnh đẹp khi trình diễn lối cổ vũ văn minh, nhiệt huyết để truyền cảm hứng cho cầu thủ thi đấu dưới sân.