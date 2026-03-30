Đội Trường ĐH Quốc gia Singapore: 'Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ ở TNSV quốc tế mùa sau'

Trường ĐH Quốc gia Singapore: Nỗ lực, nhưng chưa may mắn

Trường ĐH Quốc gia Singapore trở thành đội bóng đầu tiên nói lời chia tay giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế 2026 - cúp THACO.

Sau hai trận, đội bóng vô địch sân chơi sinh viên đến từ đảo quốc sư tử toàn thua trước Trường ĐH Svay Rieng (1-5) và Trường ĐH Thủy lợi (2-4), qua đó sớm rời cuộc chơi với vị trí cuối bảng B.

Tuy nhiên, với thầy trò HLV Sivaraj S/O Geevanathan, hành trình tại TNSV THACO cup 2026 không có khái niệm thất bại. Đến với giải đấu, va chạm với một nền văn hóa mới, học hỏi nhiều điều mới, là những gì còn đọng lại nơi các cầu thủ đến từ trường đại học số một châu Á, sau khi trở về quê hương Singapore.

Trường ĐH Quốc gia Singapore (áo trắng) rời giải sau vòng bảng ẢNH: DUY ANH

"Tôi sẽ luôn nhớ những ngày ở thành phố biển Nha Trang xinh đẹp. Trường ĐH Quốc gia Singapore chẳng có gì phải nuối tiếc ở giải bóng đá TNSV quốc tế 2026. Chúng tôi đã cố gắng hết khả năng, luôn nỗ lực trong mọi trận đấu, mọi khoảnh khắc. Không có gì phải tiếc khi nhìn lại những gì đã qua. Nếu có cơ hội, tôi muốn được trở lại giải bóng đá TNSV quốc tế mùa sau. Được trải nghiệm nền văn hóa mới, ở một quốc gia mới, được học hỏi và làm mới bản thân... luôn là điều quan trọng nhất", hậu vệ trái Lee Shang Shin khẳng định.

Xuyên suốt những ngày thi đấu tại Nha Trang, Trường ĐH Quốc gia Singapore đã trải nghiệm ẩm thực Việt Nam, đi dạo ngắm phố và tiếp nhận nét văn hóa chưa từng "va chạm" trước đây.

Lee Shang Shin cùng đồng đội cũng tham gia buổi gala giao lưu giữa các đội bóng tham dự giải bóng đá TNSV quốc tế, nơi những "học bá" đến từ Singapore đắm chìm vào bầu không khí đậm chất sinh viên: ca hát, nhảy, giao lưu văn hóa, nơi rào cản bị xóa nhòa, chỉ còn nhường lại không gian cho tinh thần đoàn kết giữa các nước trong khu vực, cùng khí thế tận hiến, "cháy" hết mình đặc trưng của tuổi trẻ.

Mỗi trận đấu là một cơ hội vượt qua giới hạn bản thân ẢNH: DUY ANH

Trong phút chốc, tất cả hòa làm một. Đó là cầu nối kỳ diệu mà bóng đá mang đến, tạo nên ký ức đẹp cho thời sinh viên của những mái trường đã cùng nhau bước đến sân chơi TNSV THACO cup.

Nỗ lực trở lại

Trường ĐH Quốc gia Singapore là nhà vô địch bóng đá học đường tuyệt đối của đảo quốc sư tử. Học trò ông Sivaraj S/O Geevanathan đã đánh bại Trường ĐH Công nghệ Nanyang ở trận chung kết để giữ vững truyền thống thống trị làng bóng đá sinh viên Singapore.

Không sở hữu tuyển thủ nào từng ăn tập ở các lò trẻ, Trường ĐH Quốc gia Singapore đá bóng với những sinh viên thuần chất, chơi bằng khoa học và trí tuệ được chắt lọc từ tư duy của những sinh viên giỏi bậc nhất châu Á trong nhiều lĩnh vực.

Dù bị loại, nhưng Trường ĐH Quốc gia Singapore cũng để lại 3 bàn thắng, cùng lối chơi tấn công phóng khoáng. Việc sớm dừng bước đến từ quá trình chuẩn bị chưa chu toàn, khi đến sát ngày thi đấu, đội bóng mới có đầy đủ đội hình.

Trường ĐH Quốc gia Singapore muốn trở lại sân chơi TNSV quốc tế 2026 - cúp THACO ẢNH: DUY ANH

So với trận thua Trường ĐH Svay Rieng, Trường ĐH Quốc gia Singapore đã chơi hay hơn ở trận gặp Trường ĐH Thủy lợi khi giữ tỷ số hòa 1-1 trong hiệp 1. Vỡ trận trong hiệp 2 khi thua liền 3 bàn, tuy nhiên, Lee Shang Shin cùng đồng đội đã không buông xuôi, mà cố gắng đến phút cuối để ghi bàn danh dự, khép lại trận đấu với tỷ số 2-4.

"Chúng tôi mong có cơ hội trở lại Việt Nam để thi đấu và học hỏi", tiền đạo Heng Jee Kuan trải lòng.

Cũng giống Trường ĐH Công nghệ Nanyang, đại diện Singapore dự giải TNSV quốc tế mùa trước, Trường ĐH Quốc gia Singapore chỉ đặt tham vọng vượt lên chính mình. Qua từng trận, Heng Jee Kuan, Lee Shang Shin, hay bất cứ thành viên Trường ĐH Quốc gia Singapore nào khác, đều có thể hài lòng về hành trình đã qua.

Bởi khi nhìn trên khía cạnh "đi một ngày đàng, học một sàng khôn", các cầu thủ Trường ĐH Quốc gia Singapore chẳng có gì phải ân hận.

Sáng mai (31.3), toàn đội Trường ĐH Quốc gia Singapore cùng một số đội dự giải TNSV quốc tế 2026 sẽ tham gia chuyến tham quan, khám phá Nha Trang do ban tổ chức chuẩn bị. Đây là kỷ niệm đẹp để cầu thủ cất vào hành trang, trước ngày chia tay thành phố biển xinh đẹp để về nước.