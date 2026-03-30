Hôm nay (30.3), Trường ĐH Thủy lợi sẽ đá trận ra quân giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II - 2026 cúp THACO. Đối thủ của thầy trò HLV Vũ Văn Trung là Trường ĐH Quốc gia Singapore, nhà vô địch bóng đá học đường đến từ đảo quốc sư tử.

Trường ĐH Quốc gia Singapore không thể có ngày ra quân trọn vẹn, khi để thua đậm 1-5 trước Trường ĐH Svay Rieng (Campuchia). Thủng lưới ngay giây thứ... 6 ở trận ra quân, sau đó vỡ trận trước sức ép cực lớn từ Trường ĐH Svay Rieng, đội bóng Singapore trở thành đội thua đậm nhất lượt trận đầu tiên.

Trường ĐH Quốc gia Singapore (áo xanh) thua đậm 1-5 trong ngày ra quân

Cả trong tấn công lẫn phòng ngự, Trường ĐH Quốc gia Singapore đều chưa thể hiện được điểm ưu việt. Đội bóng Singapore phòng ngự lỏng, nhiều lần đứng sai vị trí ở các pha bóng bổng và chống phản công. Tổ chức đội hình kém chặt chẽ cùng sự mất tập trung đã khiến Trường ĐH Quốc gia Singapore thua đậm và có nguy cơ sớm rời giải.

Ở thái cực trái ngược, Trường ĐH Thủy lợi đang có tinh thần hưng phấn, sau khi chinh phục thành công chức vô địch TNSV THACO cup 2026. 14 bàn thắng và 0 bàn thua suốt cả hành trình là con số khắc họa nhà vua toàn diện nhất của làng bóng đá học đường Việt Nam trong nhiều năm qua. "Với Trường ĐH Thủy lợi, công tác chuẩn bị cho giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II - 2026 cúp THACO là sự tiếp nối dòng chảy chuẩn bị từ giải trong nước. Ban huấn luyện đã giúp cầu thủ tĩnh tâm trở lại. Việc hồi phục thể lực, sức khỏe tinh thần sau giải đấu mà họ đã hy sinh hết mình đóng vai trò quan trọng. Quãng nghỉ quý giá này giúp cầu thủ hồi phục, sau khi điểm rơi phong độ đang có chiều đi xuống", HLV Vũ Văn Trung đánh giá, sau khi giúp học trò vượt qua "men say" chiến thắng.

Trường ĐH Thủy lợi còn nguyên khát vọng chinh phục khi bước ra biển lớn quốc tế

So với Trường ĐH Quốc gia Singapore, đội Trường ĐH Thủy lợi nhỉnh hơn ở khả năng tổ chức lối chơi và phòng ngự khu vực. Các bài tấn công cố định, bóng bổng của đại diện Việt Nam hứa hẹn khai thác được điểm yếu của đối thủ quốc tế, nhờ vào cái chân cực "ngoan" của Nguyễn Hoàng Danh lẫn duyên ghi bàn của Trần Đức Hoan. Quan trọng hơn, sau 6 trận, Trường ĐH Thủy lợi đã quen với kích thước sân, không gian thi đấu và điều kiện thời tiết ở Nha Trang. Trong khi đó, đại diện Singapore dường như chưa thể thích nghi.

Trường ĐH Thủy lợi đủ sức thắng trận để mở toang cánh cửa bán kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II - 2026 cúp THACO.