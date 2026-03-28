Trường ĐH Thủy lợi sẽ đá vì màu cờ sắc áo sinh viên Việt Nam

Cánh cửa rộng mở cho Trường ĐH Thủy lợi

Tròn một tuần sau chức vô địch TNSV THACO cup 2026 đầy thuyết phục, Trường ĐH Thủy lợi chuẩn bị bước vào hành trình mới, mang tên giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế 2026 - cúp THACO.

Khác với sân chơi trong nước, nơi thầy trò HLV Vũ Văn Trung khẳng định sức mạnh tuyệt đối với một chức vô địch và hai ngôi á quân trong 4 năm qua, giải đấu quốc tế sẽ khó khăn và thử thách nhiều hơn.

Bởi đối đầu với Trường ĐH Thủy lợi ở bảng B là những đội bóng ưu tú nhất đến từ các nền bóng đá học đường hàng đầu châu Á.

Trường ĐH Thủy lợi (áo đỏ) bước vào hành trình mới ẢNH: DUY ANH

Trường ĐH Svay Rieng (Campuchia) xây dựng đội bóng với triết lý kiểm soát, ban bật nhờ dàn cầu thủ giàu kỹ thuật, được ăn tập bài bản, từng chơi cho các cấp độ trẻ Campuchia. Còn Trường ĐH Quốc gia Singapore (NUS) đã thắng Trường ĐH Công nghệ Nanyang, đội từng dự sân chơi TNSV quốc tế mùa trước, để thống trị các trường đại học tại đảo quốc sư tử.

Theo HLV Vũ Văn Trung, ban huấn luyện đội đã giúp cầu thủ hồi phục thể lực và "trở lại mặt đất", quên đi men say chiến thắng tại TNSV THACO cup 2026 để hướng tới hành trình mới.

Trần Đức Hoan cùng đồng đội vẫn duy trì nhịp tập luyện hàng ngày (mỗi buổi 1 tiếng) kết hợp tập thể lực riêng, ăn uống nghỉ ngơi điều độ.

"Với Trường ĐH Thủy lợi, công tác chuẩn bị cho giải TNSV quốc tế là sự tiếp nối dòng chảy chuẩn bị từ giải trong nước. Ban huấn luyện đã giúp cầu thủ tĩnh tâm trở lại. Việc hồi phục thể lực, sức khỏe tinh thần sau giải đấu mà họ đã hy sinh hết mình đóng vai trò quan trọng. Quãng nghỉ quý giá này giúp cầu thủ hồi phục, sau khi điểm rơi phong độ đang có chiều đi xuống", HLV Vũ Văn Trung đánh giá.

HLV Vũ Văn Trung luôn đòi hỏi học trò phải tĩnh tâm và tập trung ẢNH: DUY ANH

"Các đội dự giải TNSV quốc tế 2026 đều rất mạnh mẽ, chuyên nghiệp. Họ mang theo những cầu thủ từng ăn tập chuyên nghiệp, đá giải trẻ Đông Nam Á. Vì vậy, Trường ĐH Thủy lợi sẽ không có cơ hội sửa sai nếu mắc sai lầm từ sớm. Tôi yêu cầu học trò phải bắt nhịp ngay từ đầu, với khát vọng đại diện cho sinh viên Việt Nam. Họ sẽ đá với tâm thế lăn xả vì màu cờ sắc áo của Việt Nam và Trường ĐH Thủy lợi. Mọi sự ì, chậm chạp ở giải trong nước không được phép lặp lại".

Tính toán từng trận

Không vội nghĩ đến ngôi vô địch như nhiều đội bóng khác, Trường ĐH Thủy lợi khẳng định sẽ tính toán từng trận một, trước tiên là màn đọ sức Trường ĐH Quốc gia Singapore vào 16 giờ ngày 30.3, sau đó đến trận gặp Trường ĐH Svay Rieng vào 14 giờ ngày 1.4.

"Trường ĐH Svay Rieng và Trường ĐH Quốc gia Singapore có thể lực, thể hình ưu việt, chất lượng chuyên môn rất cao. Tôi và ban huấn luyện đã xem và phân tích đối thủ.

Tuy nhiên, cả hai đội vẫn đều vừa sức với Trường ĐH Thủy lợi, với thực lực tương đồng với chúng tôi. Trường ĐH Thủy lợi sẽ đá từng trận, tính toán từng trận, mục tiêu trước tiên là thắng Trường ĐH Quốc gia Singapore để tiến gần cửa bán kết", ông Vũ Văn Trung chia sẻ.

Trường ĐH Thủy lợi là một trong hai đội bóng đại diện cho màu cờ sắc áo Việt Nam ở giải này ẢNH: ĐỘC LẬP

"Tôi chia sẻ với học trò rằng việc được tham gia giải TNSV quốc tế 2026 đồng nghĩa các em đã may mắn hơn nhiều thế hệ sinh viên bóng đá Trường ĐH Thủy lợi, những người không có niềm vinh dự và tự hào đó. Năm 2017, Trường ĐH Thủy lợi từng vinh dự đại diện Việt Nam đá giải sinh viên quốc tế tại Trung Quốc.

Sau 9 năm, đội lại đá sân chơi quốc tế, nhưng lần này, chúng tôi được chơi trên chính quê hương Việt Nam. Do đó, các cầu thủ cần lấy đó là niềm tự hào, khát vọng, hiểu rằng mình mang trọng trách đại diện cho sinh viên Việt Nam, để cống hiến hết mình, phô diễn ý chí, nghị lực, tinh thần màu cờ nước nhà tại giải Đông Nam Á. Đó là khát vọng của Trường ĐH Thủy lợi ở giải này".

Ở buổi tập chiều qua (27.3), Trường ĐH Thủy lợi đã rèn các bài đánh cố định (đá phạt trực tiếp), phạt góc, kết hợp chia đội hình đá đối kháng nửa sân. Sau những ngày tập nhẹ nhàng, ông Vũ Văn Trung đã tăng khối lượng tập luyện để học trò tập trung trở lại.

Hôm nay (28.3), toàn đội Trường ĐH Thủy lợi sẽ đến sân Trường ĐH Nha Trang từ sớm, để theo dõi màn đọ tài giữa Trường ĐH Svay Rieng và Trường ĐH Quốc gia Singapore. Trận đấu này sẽ giúp Đức Hoan cùng đồng đội nhìn thấy rõ thực lực của đối thủ chung bảng.