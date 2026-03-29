Món quà tặng ba của 'người hùng' Trường ĐH Nha Trang

Ngày ra quân như mơ của Trường ĐH Nha Trang cùng Hồ Thanh Phước

Gặp ứng viên vô địch Trường ĐH Lào ở trận ra quân giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế 2026 - cúp THACO là "ngọn núi" khó vượt với chủ nhà Trường ĐH Nha Trang. Song, như mệnh đề tất yếu trong cuộc sống nói chung và thể thao nói riêng, thử thách càng nhiều, chiến thắng càng ngọt ngào đậm vị.

Học trò HLV Nguyễn Anh Tú đã chinh phục núi cao, khi thắng thuyết phục 2-0 trước đội bóng được tạo nên bởi những sinh viên đá bóng giỏi nhất của Lào. Trong đó, Hồ Thanh Phước là ngôi sao số một, khi ghi cả hai bàn thắng giúp Trường ĐH Nha Trang thắng trận.

Hồ Thanh Phước (trái) tỏa sáng với cú đúp ẢNH: ĐỘC LẬP

Số 19 của Trường ĐH Nha Trang mở tỷ số giữa hiệp 1 với cú sút xa chân phải "cháy lưới" Trường ĐH Lào, rồi nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm chân trái góc hẹp quyết đoán, khiến thủ môn và hàng thủ Lào ngỡ ngàng. Hai cú sút, hai bàn thắng vào lưới đương kim á quân giải TNSV quốc tế, Hồ Thanh Phước đã có trận đấu đáng nhớ nhất đời sinh viên.

Sau khi ghi bàn, Hồ Thanh Phước hướng ánh nhìn lên khán đài, nơi ba của em đang trìu mến theo dõi từng bước chạy của con trai. Ở trận tứ kết cách đây một tuần, Hồ Thanh Phước từng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn vào lưới Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, khi đệm bóng vọt xà ở khoảng cách 4 m. HLV Nguyễn Anh Tú an ủi học trò rằng "chạy chỗ hay lắm rồi, chỉ còn thiếu chút duyên để ghi bàn", nhưng Phước vẫn gục xuống tiếc nuối. Chỉ đến khi ba em đến xoa đầu động viên, chàng sinh viên năm hai chuyên ngành Quản lý xây dựng của Trường ĐH Nha Trang mới trấn tĩnh lại.

"Không sao đâu con, mình làm lại được mà. Trong mắt ba, con luôn rất giỏi", những lời động viên của ba luôn vang vọng trong tâm trí Hồ Thanh Phước. Gác lại nỗi buồn không ghi bàn ở TNSV THACO cup 2026, Phước trở lại tập luyện miệt mài. Trong khi đồng đội nỗ lực để mơ về kỳ tích tại sân chơi quốc tế, cầu thủ sinh năm 2006 chỉ có một ước muốn giản dị: chơi thật hay để ba mẹ tự hào.

Hồ Thanh Phước dành tặng bàn thắng cho gia đình ẢNH: ĐỘC LẬP

Hồ Thanh Phước đã làm được. Hai bàn thắng của tiền vệ 20 tuổi giúp Trường ĐH Nha Trang lấy trọn 3 điểm, đồng thời khẳng định niềm tin của người ba dành cho Phước chưa bao giờ đặt sai chỗ. Chàng trai từng ôm đầu tiếc nuối ngày ấy và ăn mừng bàn thắng hôm nay là một, dù tỏa sáng hay không, vẫn chẳng ngừng nỗ lực vươn lên.

Nỗ lực đến cùng

"Tôi rất hạnh phúc. Lần đầu đá giải mang tầm cỡ quốc tế, tôi đã may mắn ghi bàn. Đây là niềm vui chung của cả đội, khi Trường ĐH Nha Trang có thêm cơ hội tiến xa. Tôi đã tập luyện các pha dứt điểm này, nhưng để có hai bàn thắng như thế, còn phải có thêm may mắn nữa.

Trước trận, chúng tôi biết Trường ĐH Lào rất mạnh, từng đoạt ngôi á quân mùa trước. Bởi vậy, Trường ĐH Nha Trang đã chủ trương phòng ngự chặt chẽ và tuân thủ tuyệt đối đấu pháp. Thầy Nguyễn Anh Tú đã treo thưởng, động viên anh em cầu thủ rất nhiều. Chúng tôi được tạo điều kiện và hiểu rằng mình phải nỗ lực", Hồ Thanh Phước nói thêm.

"Khi tôi thất vọng về bản thân nhất, ba nói rằng ba luôn tự hào về tôi, rằng tôi cứ nỗ lực. Hôm nay, tôi hạnh phúc khi ba chứng kiến sự trưởng thành của mình. Tôi muốn dành tặng bàn thắng cho ba mẹ, cho những người em yêu thương và khán giả của Trường ĐH Nha Trang.

Những điều đã qua dạy chúng tôi rằng phải kiên trì hơn ở tình huống quyết định. Trường ĐH Nha Trang đã học cách kiểm soát thế trận tốt hơn, tận dụng cơ hội. Cả đội sẽ luôn tiến về phía trước và tận hưởng từng khoảnh khắc. Mục tiêu của Trường ĐH Nha Trang là chiến thắng. Chúng tôi tôn trọng đối thủ, nhưng cũng hiểu mình có gì. Cả đội sẽ kiên nhẫn chinh phục thử thách mới".

Trường ĐH Nha Trang sẽ đối đầu Trường ĐH Quốc gia Malaysia ở lượt trận thứ ba, diễn ra lúc 16 giờ ngày 1.4. Sau lượt đầu tiên, đội đứng nhất bảng A với 3 điểm, hiệu số +2.