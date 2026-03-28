Ngày Trường ĐH Nha Trang làm lu mờ dàn sao từng khoác áo U.23 Lào

Chiến thắng 'vàng mười' của Trường ĐH Nha Trang

Trường ĐH Nha Trang bước tới giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế - 2026 cúp THACO với niềm vinh dự khi là một trong hai đại diện Việt Nam bước ra "biển lớn" Đông Nam Á, nhưng cũng vô cùng áp lực bởi thành tích không tốt trước đó tại TNSV THACO cup 2026.

Các học trò của HLV Nguyễn Anh Tú toàn hòa ở vòng bảng, rồi dừng bước tại tứ kết sau thất bại 0-2 tâm phục khẩu phục trước Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. 4 trận đấu tại TNSV THACO cup 2026 đã phác họa bức tranh toàn cảnh về chủ nhà giải đấu. Đó là thừa khát vọng và quyết tâm, nhưng còn non cả về kỹ chiến thuật lẫn kinh nghiệm tác chiến nên dễ dàng gục ngã trước những đội bóng "quái" hơn.

Trường ĐH Nha Trang có trận đấu để đời ẢNH: DUY ANH

Bước ra giải quốc tế, với những đội bóng còn mạnh mẽ và biến hóa hơn giải trong nước, HLV Nguyễn Anh Tú từng thừa nhận... khó ngủ. Nhất là khi, đối thủ Trường ĐH Lào ở trận ra quân là ứng viên hàng đầu cho ngai vàng. Đội trẻ xứ triệu voi có 2 tuyển thủ Lào cùng 4 gương mặt từng chơi cho U.23 Lào. Trong đó, Phetvixay Phimmasen từng chạm trán Hoàng Đức, Xuân Son khi đối đầu Việt Nam, còn Phudthachak Vongsiki đã so tài U.23 Việt Nam của Đình Bắc, Trung Kiên.

Thế nhưng, đội hình toàn sao của Trường ĐH Lào đã gục ngã trước khí thế và quyết tâm không thể lay chuyển của chủ nhà Trường ĐH Nha Trang. Lời hứa đá hết mình để không phụ tấm chân tình khán giả đã được thầy trò ông Nguyễn Anh Tú thực hiện, khi Trường ĐH Nha Trang có trận đấu để đời.

Phòng ngự chắc chắn, nhưng vẫn pressing tầm cao để khai thác tối đa khoảng trống lộ ra giữa các tuyến của Trường ĐH Lào, chủ nhà đã hái quả ngọt.

Đứng lên từ sai lầm ẢNH: ĐỘC LẬP

Cú sút xa thành bàn ở phút 20 của Hồ Thanh Phước chẳng những là tuyệt phẩm, mà còn minh chứng cho tinh thần quật khởi và táo bạo của Trường ĐH Nha Trang. Mặc cho đối thủ mạnh, học trò ông Nguyễn Anh Tú vẫn dám chơi, dám đá, dám sai và dám sửa. Đó là tinh thần của bóng đá sinh viên, của tuổi trẻ xông pha luôn cố gắng vượt qua giới hạn bản thân.

Mở toang cánh cửa bán kết

Hai bàn thắng của Hồ Thanh Phước trong hiệp 1 cho thấy hình ảnh Trường ĐH Nha Trang dám chơi bóng và đương đầu với thử thách. Còn trong hiệp 2, đó lại là thước phim về những "chiến binh" ngược gió phòng ngự để bảo toàn thành quả.

Trước sức tấn công cực mạnh của Trường ĐH Lào, đội bóng áo xanh đã lùi về phòng ngự kiên cường, với ba tuyến bài bản, bọc lót cho nhau kín kẽ. Thủ môn Hồ Hoàng Thịnh cùng đồng đội đã học được đủ nhiều bài học ở TNSV THACO cup 2026, để hiểu rằng mọi sai lầm đều có thể đổi lấy bằng cái giá rất đắt.

Cảm ơn 'cầu thủ thứ 12' ẢNH: ĐỘC LẬP

Bởi vậy, dưới bàn tay chỉ đạo của ông Nguyễn Anh Tú, Trường ĐH Nha Trang quyết không để cho đối thủ một kẽ hở nào. Khi hậu vệ bị vượt qua, thủ môn Hồ Hoàng Thịnh sẵn sàng xuất hiện giải nguy. Trong đó, đáng giá nhất là pha bay người đẩy bóng xuất thần cuối trận khiến hàng công Trường ĐH Lào ngỡ ngàng, vì tưởng như chắc chắn có bàn thắng.

HLV Nguyễn Anh Tú từng đau đáu mong muốn đá một trận để đời, nhằm đáp lại tình yêu nồng nhiệt của khán giả, những người sẵn sàng đội nắng hò hét cổ vũ xuyên cả trận dẫu cho đội thắng hay thua. Trận đấu ấy rốt cục đã tới, ở thời điểm khó khăn nhất mà chẳng ai ngờ đến. Trường ĐH Nha Trang chỉ cần một trận đấu để xua đi áp lực dồn nén đã chất chứa suốt giải đấu trong nước, để có thể tạo động lực tinh thần cho hành trình trước mắt.

Chiến thắng của chủ nhà Trường ĐH Nha Trang cũng thể hiện tinh thần bóng đá sinh viên. Rằng không phải cứ mạnh hơn là chắc chắn thắng. Niềm vui chỉ thuộc về đội bóng kiên trì, biết chắt chiu, và giữ lòng tin không lay chuyển dù chịu áp lực nghẹt thở.

Ngày 1.4, Trường ĐH Nha Trang so tài Trường ĐH Quốc gia Malaysia. Trước đó vào ngày 30.3, học trò HLV Nguyễn Anh Tú sẽ chờ tin vui ở trận đấu giữa Trường ĐH Lào và Trường ĐH Malaysia. Nếu đại diện Lào không thắng, Trường ĐH Nha Trang nghiễm nhiên đoạt vé bán kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế - 2026 cúp THACO.