Trường ĐH Nha Trang sẽ bước vào giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế 2026 - cúp THACO, với màn đọ sức Trường ĐH Lào diễn ra lúc 16 giờ hôm nay (28.3).

Tại giải TNSV THACO cup 2026 trong vai trò chủ nhà, Trường ĐH Nha Trang dừng bước ở tứ kết sau trận thua Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. Trước đó ở vòng bảng, dù chơi rất nỗ lực, đội bóng của HLV Nguyễn Anh Tú chỉ gặt hái được 3 trận hòa, vượt vòng bảng khi nằm trong nhóm các đội hạng ba xuất sắc nhất.

Trường ĐH Nha Trang đối đầu Trường ĐH Lào ở trận khai mạc

Dù có ưu thế sân nhà, nhưng sự non nớt trong lần đầu dự vòng chung kết TNSV THACO cup đã khiến Trường ĐH Nha Trang gặp khó. Bước tới giải quốc tế, toàn đội đã nỗ lực tập luyện trong gần 2 tuần qua. Với lực lượng được bổ sung thêm 3 nhân tố mới, cùng quyết tâm làm rạng danh bóng đá học đường Việt Nam, thầy trò HLV Trần Anh Tú đã sẵn sàng chơi hay ở trận khai mạc.

Trường ĐH Nha Trang phải nỗ lực rất nhiều, vì đối thủ ở trận ra quân mang tên Trường ĐH Lào là đối thủ rất mạnh. Đội bóng xứ triệu voi tập hợp nhiều gương mặt từng ăn tập ở các cấp độ trẻ của Lào, hiện đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Lào. Trong đó, có những ngôi sao từng đối mặt U.23 Việt Nam tại giải U.23 Đông Nam Á 2025 SEA Games 33 như Phudthachak Vongsili, Soulisak Manpaseuth, Phetvixay Phimmasen và Oun Phetvongsa. Thậm chí, Phimmasen và Phetvongsa còn đang là thành viên đội tuyển Lào.

Trường ĐH Lào có buổi tập làm quen sân chiều qua (27.3)

"Chúng tôi đang tập trung 100% cho sân chơi TNSV quốc tế 2026. Dù chỉ có 1 tuần tập luyện lắp ráp đội hình, nhưng tôi tin rằng thời gian tập luyện không phải vấn đề. Quan trọng là chất lượng tập luyện và quyết tâm. Năm ngoái, chúng tôi đã thua chung kết. Năm nay, đội muốn trở lại chung kết và chinh phục vinh quang", tiền vệ Vongsili, người từng cùng U.23 Lào đối đầu U.23 Việt Nam ở SEA Games 33, chia sẻ trước trận.

Thể hình của ĐH Lào cũng được cải thiện, với những nhân tố cao trên 1,8 m như Nung Duangvixay, Ketsada Detkoummane, Phudthachak Vongsili, Souksavanh Hopchakkavan… Nhờ vậy, đội bóng của HLV Amphaivanh Chanthalavong không còn thuần túy lấy kỹ thuật đấu thể hình, mà sẵn sàng chơi sòng phẳng trong cuộc đua sức vóc với các ứng viên vô địch.

Trường ĐH Nha Trang quyết tâm lấy trọn 3 điểm, nhưng trước cửa ải cực lớn đến từ Lào, đội bóng của HLV Nguyễn Anh Tú khó giành được niềm vui trọn vẹn.