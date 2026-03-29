Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2026 - cúp THACO

Hai đại diện Việt Nam mở toang cánh cửa bán kết?

Hồng Nam
29/03/2026 22:46 GMT+7

Cục diện hai bảng A và B Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế 2026 - cúp THACO đang mở ra đường vào bán kết thuận lợi cho cả hai đội bóng Việt Nam, đó là Trường ĐH Nha Trang và Trường ĐH Thủy lợi.

Trường ĐH Nha Trang và phần thưởng cho lòng dũng cảm

Bước tới giải đấu Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế 2026 - cúp THACO với niềm vinh dự đại diện cho màu cờ sắc áo bóng đá học đường Việt Nam, nhưng cả Trường ĐH Nha Trang và Trường ĐH Thủy lợi đều đối diện nỗi lo: gồng mình chống đỡ áp lực của những đội bóng mạnh bậc nhất Đông Nam Á.

Bởi đã đến với giải đấu quốc tế, những nền bóng đá học đường như Lào, Campuchia, Malaysia và Singapore đều cử đến các đội bóng ưu tú nhất. Hoặc là đội vô địch giải bóng đá sinh viên trong nước, hoặc là đội tuyển chọn sinh viên từ những trường đại học lớn nhất trên cả nước. 

Tuy nhiên, cục diện sau lượt trận đầu đã mở ra cánh cửa đi tiếp thuận lợi cho cả hai đội Việt Nam. 

Trường ĐH Nha Trang ra quân bằng trận thắng 'như mơ'

Trường ĐH Nha Trang đánh bại Trường ĐH Lào nhờ cú đúp của Hồ Thanh Phước, tiền đạo sinh năm 2006 đang học năm hai. Thanh Phước còn trẻ, mới lần đầu bước đến sân chơi quốc tế, song chính cái "lần đầu" đã mang đến cho Phước "Neymar" sự háo hức và tinh thần không sợ hãi, quyết tâm đương đầu với khó khăn. "Chúng tôi biết đối thủ mạnh, dù vậy, Trường ĐH Nha Trang luôn cố gắng, vì tin rằng chỉ cần hoàn thành đúng đấu pháp và nỗ lực, đội sẽ thắng trận này", Hồ Thanh Phước khẳng định. 

Đó cũng là nhuệ khí Trường ĐH Nha Trang mang đến giải bóng đá TNSV quốc tế 2026 - cúp THACO. Khác với sự dè dặt ở giải trong nước, đội bóng của HLV Nguyễn Anh Tú đã cởi bỏ "hòn đá" đè nặng trong tư duy, để phát lộ tất cả những gì mình có. Dù lùi sâu phòng ngự, chơi biết mình biết người trước dàn hảo thủ Lào, nhưng cả hai bàn chủ nhà Trường ĐH Nha Trang ghi được đều đến từ các pha dàn xếp tấn công, gây áp lực có chủ đích.

"Các cầu thủ đã biến sự phấn khích trong lần đầu đá giải TNSV quốc tế trở thành năng lượng bùng nổ. Các em dám chơi, tự tin so kè với đối thủ trong từng đường bóng", HLV Nguyễn Anh Tú nhấn mạnh.

Với chiến thắng 2-0 trước Trường ĐH Lào, Trường ĐH Nha Trang đã đặt một chân vào bán kết. Tấm vé sẽ thuộc về thầy trò ông Tú nếu Trường ĐH Lào không thắng được Trường ĐH Quốc gia Malaysia ở màn thư hùng lúc 14 giờ ngày 30.3. 

Đường lớn rộng mở với Trường ĐH Thủy lợi 

Trường ĐH Thủy lợi còn chưa đá trận ra quân giải bóng đá TNSV quốc tế 2026 - cúp THACO. Dù vậy, cục diện bảng B đang mở ra cánh cửa rộng mở cho thầy trò HLV Vũ Văn Trung. 

Ở trận đầu tiên diễn ra ngày 28.3, Trường ĐH Svay Rieng (Campuchia) thắng đậm 5-1 trước Trường ĐH Quốc gia Singapore. Điều đó đồng nghĩa, nếu thắng Trường ĐH Quốc gia Singapore ở cuộc thư hùng lúc 16 giờ ngày 30.3, đội đương kim vô địch TNSV THACO cup 2026 sẽ đoạt vé bán kết sớm một lượt đấu.

Trường ĐH Quốc gia Singapore (áo xanh) để thua chóng vánh

Đây là nhiệm vụ trong tầm tay Trường ĐH Thủy lợi. "Chúng tôi đã xem màn thể hiện của đối thủ. Trường ĐH Quốc gia Singapore là đội mạnh, nhưng cũng là đối thủ vừa sức với Trường ĐH Thủy lợi", HLV Vũ Văn Trung đánh giá.

Sự tự tin của ông Trung đến từ chênh lệch lớn giữa hai đội trong quá trình chuẩn bị. Trong khi Trường ĐH Thủy lợi đã đá trọn vẹn 6 trận tại TNSV THACO cup 2026, qua đó đạt điểm rơi thể lực, phong độ cùng sự thấu hiểu mặt sân thi đấu, thì Trường ĐH Quốc gia Singapore chưa thể bắt nhịp với giải đấu. Đại diện đến từ đảo quốc sư tử thủng lưới ngay giây thứ... 6 ở trận ra quân, sau đó vỡ trận trước sức ép cực lớn từ Trường ĐH Svay Rieng. 

Cả trong tấn công lẫn phòng ngự, Trường ĐH Quốc gia Singapore đều chưa thể hiện được điểm ưu việt. Đội bóng Singapore phòng ngự lỏng, nhiều lần đứng sai vị trí ở các pha bóng bổng và chống phản công. Tổ chức đội hình kém chặt chẽ cùng sự mất tập trung đã khiến Trường ĐH Quốc gia Singapore thua đậm và có nguy cơ sớm rời giải.

Bởi vậy, ở buổi tập chiều 29.3, đại diện Singapore đã rèn lại các bài phòng ngự khu vực và phối hợp phạm vi hẹp để mở góc dứt điểm. Song, rất khó để đội Trường ĐH Quốc gia Singapore chống đỡ áp lực từ nhà vô địch bóng đá sinh viên Việt Nam.

Trường ĐH Thủy lợi đã thể hiện sức mạnh tấn công vô song với 11 bàn sau 3 trận tứ kết, bán kết và chung kết. Các pha bóng cố định sẽ mở ra đại lộ để thầy trò HLV Vũ Văn Trung chạm đến bán kết ngay sau trận đấu này. 

Trường ĐH Lào: Thua keo này, ta bày keo khác

Dù thua 0-2 trong trận ra quân trước Trường ĐH Nha Trang, nhưng Trường ĐH Lào còn nguyên cơ hội tiến xa tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế 2026 - cúp THACO, nếu chỉn chu hơn trong khâu dứt điểm.

Khởi đầu như mơ của đội bóng Campuchia

Món quà tặng ba của 'người hùng' Trường ĐH Nha Trang

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam Trường ĐH Nha Trang Trường ĐH Thủy lợi giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế
