Khởi đầu như mơ của đội bóng Campuchia

Khi bóng rời chân Rith Tola găm thẳng vào lưới Trường ĐH Quốc gia Singapore, đồng hồ mới điểm sang giây thứ 6. Cú sút từ giữa sân của chân sút Campuchia không chỉ giúp Trường ĐH Svay Rieng thắng trận ra quân với tỷ số đậm 5-1, mà còn là lời cảnh báo giàu sức nặng mà đội bóng này gửi tới các đối thủ Việt Nam và Đông Nam Á.

Một chiến thắng giá trị, thể hiện đúng tinh thần mà Trường ĐH Svay Rieng mang tới giải.

Trường ĐH Svay Rieng ra quân ấn tượng ẢNH: ĐỘC LẬP

Trường ĐH Svay Rieng bước tới giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế - 2026 cúp THACO với tư cách ẩn số thú vị. Đội bóng đến từ Campuchia là tên tuổi nổi danh trong làng bóng đá học đường xứ chùa tháp, nhưng bước tới sân chơi Đông Nam Á, đẳng cấp Trường ĐH Svay Rieng vẫn là dấu hỏi.

Để rồi, sức mạnh của Trường ĐH Svay Rieng bộc lộ ngay ở trận khai màn. Cũng giống Trường ĐH Life, một đại diện khác Campuchia gửi tới mùa trước, đội bóng đến từ Svay Rieng tôn sùng lối chơi kiểm soát bóng, sử dụng những đường ban bật ngắn, nhỏ, nhuyễn để triển khai bóng, nhưng cách tấn công của đội bóng này khác với trường đại học quê hương. Đội bóng của HLV Som Chanravuth lên bóng rất nhanh, trực diện và không rườm rà. Trường ĐH Svay Rieng xé toang hàng thủ Trường ĐH Quốc gia Singapore bằng các pha chuyển tốc đột ngột, nhờ khả năng hoán đổi vị trí, đấu tay đôi rất hay của Rith Tola, Sary Taimau, Chea Navis.

Sự nhuần nhuyễn của Trường ĐH Svay Rieng đến từ quá trình chuẩn bị xây dựng lối chơi kỹ lưỡng, tỉ mỉ từng chi tiết. Đại diện Campuchia tập luyện hàng ngày trước giải, rồi đến khi sang Việt Nam, HLV Chanravuth cùng học trò vẫn duy trì cường độ tập. Đội bóng xứ chùa tháp tập... gấp đôi các đội khác (2 tiếng/ngày trên sân chính), với các bài tập chuyền bóng, xử lý phạm vi hẹp, thể lực... rất nặng dưới cái nắng chói chang của Nha Trang.

Trường ĐH Svay Rieng gần như nắm chắc tấm vé bán kết ẢNH: ĐỘC LẬP

Chính sự nghiêm túc với giải đấu TNSV quốc tế 2026 đã giúp Trường ĐH Svay Rieng "nóng máy" ngay ở chặng xuất phát. 5 bàn thắng, 4 trong số đó đến từ những pha đập nhả chuẩn... sách giáo khoa chính là màn thị uy sức mạnh của bóng đá học đường Campuchia, vốn được xây dựng rất chuẩn mực, bài bản để tạo nguồn cho các CLB và đội tuyển trẻ nước này.

Quyết tâm rinh cúp

Mùa trước, Trường ĐH Life đã mang HCĐ về cho bóng đá Campuchia. Đội bóng được kiến tạo bởi những "kiến trúc sư" Hàn Quốc đã thắng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Lào ở vòng bảng, chỉ thua Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa trong trận đấu kém may mắn tại bán kết, trước khi hạ gục Trường ĐH Malaysia ở trận tranh hạng ba.

Tiếp nối thành công của đội bóng đồng hương, Trường ĐH Svay Rieng đang nỗ lực để thậm chí đạt thành tích tốt hơn Trường ĐH Life: đoạt vé vào chơi chung kết giải bóng đá TNSV quốc tế 2026 - cúp THACO.

Ở trận đấu tới diễn ra lúc 16 giờ ngày 1.4, Trường ĐH Svay Rieng sẽ so tài Trường ĐH Thủy lợi. Đây mới là màn thư hùng mà đại diện Campuchia phô diễn đẳng cấp thực sự, trước đội bóng học đường mạnh nhất Việt Nam hiện tại.

Một trận đấu mà tất cả đều trông đợi sẽ định đoạt cuộc chơi tại bảng B. Sau cuộc so tài này, hình bóng ứng viên vô địch TNSV quốc tế 2026 - cúp THACO sẽ hiện ra rõ ràng hơn.