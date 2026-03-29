Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2026 - cúp THACO

Trường ĐH Lào: Thua keo này, ta bày keo khác

Hồng Nam
29/03/2026 10:42 GMT+7

Dù thua 0-2 trong trận ra quân trước Trường ĐH Nha Trang, nhưng Trường ĐH Lào còn nguyên cơ hội tiến xa tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế 2026 - cúp THACO, nếu chỉn chu hơn trong khâu dứt điểm.

Cú bước hụt của Trường ĐH Lào

Tham vọng vô địch Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế 2026 - cúp THACO của Trường ĐH Lào bị dội "gáo nước lạnh", sau thất bại 0-2 trước Trường ĐH Nha Trang ở trận ra quân ngày 28.3.

Mang đến những hảo thủ từng khoác áo U.23 và đội tuyển Lào, nhưng đội bóng của HLV Chanthalavong Amphaivanh thua chóng vánh hai bàn trong hiệp 1 bởi sai sót cá nhân. 

Sang hiệp 2, Trường ĐH Lào gần như đá... nửa sân, khi dồn ép Trường ĐH Nha Trang nghẹt thở nhưng không thể ghi bàn.

Trường ĐH Lào: Thua keo này, ta bày keo khác- Ảnh 1.

Phudthachak Vongsili (phải), tuyển thủ U.23 Lào, bất lực trước hàng thủ Trường ĐH Nha Trang

Dù triển khai bóng tương đối nhuyễn nhờ đội hình 4-3-3, đồng thời gây áp lực ở biên với những chân chạy cánh như Phudthachak Vongsili, Anoulack Sayalath, nhưng Trường ĐH Lào lại vội vàng trong các pha dứt điểm. Trước bức tường phòng ngự dày đặc của Trường ĐH Nha Trang, vũ khí ban bật của đội bóng Lào bị vô hiệu, phải chuyển sang chơi bóng bổng. Song, những đường chuyền của Phetvixay Phimmasen, thành viên đội tuyển Lào từng chạm trán Việt Nam, đã bị hàng thủ chủ nhà hóa giải trọn vẹn. 

"Trường ĐH Lào đã nỗ lực hết mình ở trận ra quân. Trong hiệp 1, chúng tôi có hai cơ hội tốt nhưng lại không dứt điểm thành công. Sau đó, các cầu thủ để lộ sai sót dẫn đến thủng lưới. Đến hiệp 2, Trường ĐH Lào chơi tốt hơn, cũng dứt điểm rất nhiều song lại thiếu may mắn", ông Chaylasy Gnophanxay, trưởng đoàn Trường ĐH Lào khẳng định. 

"Chúng tôi sẽ nghiêm túc nhìn nhận để sửa lỗi ở buổi tập tới. Các hậu vệ cần hạn chế sai lầm, trong khi tiền đạo phải chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Việc mới có 1 tuần tập luyện cùng nhau cũng khiến Trường ĐH Lào gặp khó khăn. Các cầu thủ đã lâu không chơi cùng nhau, nên các đường chuyền giảm đi độ mượt mà, chính xác, trong khi khâu dứt điểm cũng thiếu sắc bén". 

Vẫn còn cơ hội vào bán kết

Ở lượt đấu thứ hai, diễn ra lúc 14 giờ ngày 30.3, Trường ĐH Lào sẽ đối đầu Trường ĐH Quốc gia Malaysia. Để ở lại cuộc chơi, đội bóng của HLV Chanthalavong Amphaivanh cần tối thiểu 1 điểm. 

Năm ngoái, Trường ĐH Lào đã thắng đại diện Malaysia ở bán kết. Vậy nên, đội bóng xứ triệu voi vẫn rất tự tin.

Trường ĐH Lào: Thua keo này, ta bày keo khác- Ảnh 2.

Đội Trường ĐH Lào (giữa) phải đánh bại Trường ĐH Quốc gia Malaysia vào ngày 30.3 để nuôi hy vọng

"Chúng tôi tin rằng Trường ĐH Lào còn nguyên cơ hội góp mặt ở bán kết. Toàn đội sẽ nghiên cứu đối thủ, dù chưa thể nắm rõ cách vận hành của đội bóng Trường ĐH Quốc gia Malaysia", ông Chaylasy Gnophanxay khẳng định. 

Ở trận quyết đấu Trường ĐH Quốc gia Malaysia, Trường ĐH Lào đón chào sự trở lại của Oun Phetvongsa. Cầu thủ hiện đang khoác áo đội tuyển Lào đã bỏ lỡ trận đấu tiên do chưa đủ thể lực (Phetvongsa mới hội quân vào hôm qua 28.3). 

"Phetvongsa đang có điểm rơi phong độ tốt, do vừa mới hoàn thành mùa giải vô địch quốc gia Lào cùng với Erza FC. Chúng tôi biết Phetvongsa là cầu thủ giỏi. Hy vọng cậu ấy sẽ mang đến trận đấu hay", lãnh đạo Trường ĐH Lào khẳng định. 

Món quà tặng ba của 'người hùng' Trường ĐH Nha Trang

Tiền đạo Hồ Thanh Phước muốn dành tặng hai bàn thắng trong trận ra quân của Trường ĐH Nha Trang cho gia đình - những người luôn yêu thương và động viên anh trên hành trình hoàn thiện bản thân.

Ngày Trường ĐH Nha Trang làm lu mờ dàn sao từng khoác áo U.23 Lào

Trường ĐH Nha Trang 2-0 Trường ĐH Lào: Cú sốc đầu tiên

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH Lào Trường ĐH Nha Trang Lào giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận