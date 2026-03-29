Trường ĐH Lào: Thua keo này, ta bày keo khác

Cú bước hụt của Trường ĐH Lào

Tham vọng vô địch Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế 2026 - cúp THACO của Trường ĐH Lào bị dội "gáo nước lạnh", sau thất bại 0-2 trước Trường ĐH Nha Trang ở trận ra quân ngày 28.3.

Mang đến những hảo thủ từng khoác áo U.23 và đội tuyển Lào, nhưng đội bóng của HLV Chanthalavong Amphaivanh thua chóng vánh hai bàn trong hiệp 1 bởi sai sót cá nhân.

Sang hiệp 2, Trường ĐH Lào gần như đá... nửa sân, khi dồn ép Trường ĐH Nha Trang nghẹt thở nhưng không thể ghi bàn.

Phudthachak Vongsili (phải), tuyển thủ U.23 Lào, bất lực trước hàng thủ Trường ĐH Nha Trang ẢNH: ĐỘC LẬP

Dù triển khai bóng tương đối nhuyễn nhờ đội hình 4-3-3, đồng thời gây áp lực ở biên với những chân chạy cánh như Phudthachak Vongsili, Anoulack Sayalath, nhưng Trường ĐH Lào lại vội vàng trong các pha dứt điểm. Trước bức tường phòng ngự dày đặc của Trường ĐH Nha Trang, vũ khí ban bật của đội bóng Lào bị vô hiệu, phải chuyển sang chơi bóng bổng. Song, những đường chuyền của Phetvixay Phimmasen, thành viên đội tuyển Lào từng chạm trán Việt Nam, đã bị hàng thủ chủ nhà hóa giải trọn vẹn.

"Trường ĐH Lào đã nỗ lực hết mình ở trận ra quân. Trong hiệp 1, chúng tôi có hai cơ hội tốt nhưng lại không dứt điểm thành công. Sau đó, các cầu thủ để lộ sai sót dẫn đến thủng lưới. Đến hiệp 2, Trường ĐH Lào chơi tốt hơn, cũng dứt điểm rất nhiều song lại thiếu may mắn", ông Chaylasy Gnophanxay, trưởng đoàn Trường ĐH Lào khẳng định.

"Chúng tôi sẽ nghiêm túc nhìn nhận để sửa lỗi ở buổi tập tới. Các hậu vệ cần hạn chế sai lầm, trong khi tiền đạo phải chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Việc mới có 1 tuần tập luyện cùng nhau cũng khiến Trường ĐH Lào gặp khó khăn. Các cầu thủ đã lâu không chơi cùng nhau, nên các đường chuyền giảm đi độ mượt mà, chính xác, trong khi khâu dứt điểm cũng thiếu sắc bén".

Vẫn còn cơ hội vào bán kết

Ở lượt đấu thứ hai, diễn ra lúc 14 giờ ngày 30.3, Trường ĐH Lào sẽ đối đầu Trường ĐH Quốc gia Malaysia. Để ở lại cuộc chơi, đội bóng của HLV Chanthalavong Amphaivanh cần tối thiểu 1 điểm.

Năm ngoái, Trường ĐH Lào đã thắng đại diện Malaysia ở bán kết. Vậy nên, đội bóng xứ triệu voi vẫn rất tự tin.

Đội Trường ĐH Lào (giữa) phải đánh bại Trường ĐH Quốc gia Malaysia vào ngày 30.3 để nuôi hy vọng ẢNH: ĐỘC LẬP

"Chúng tôi tin rằng Trường ĐH Lào còn nguyên cơ hội góp mặt ở bán kết. Toàn đội sẽ nghiên cứu đối thủ, dù chưa thể nắm rõ cách vận hành của đội bóng Trường ĐH Quốc gia Malaysia", ông Chaylasy Gnophanxay khẳng định.

Ở trận quyết đấu Trường ĐH Quốc gia Malaysia, Trường ĐH Lào đón chào sự trở lại của Oun Phetvongsa. Cầu thủ hiện đang khoác áo đội tuyển Lào đã bỏ lỡ trận đấu tiên do chưa đủ thể lực (Phetvongsa mới hội quân vào hôm qua 28.3).

"Phetvongsa đang có điểm rơi phong độ tốt, do vừa mới hoàn thành mùa giải vô địch quốc gia Lào cùng với Erza FC. Chúng tôi biết Phetvongsa là cầu thủ giỏi. Hy vọng cậu ấy sẽ mang đến trận đấu hay", lãnh đạo Trường ĐH Lào khẳng định.







