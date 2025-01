Đời tư đầy nước mắt của Á hậu Hàn Quốc từng làm dâu gia tộc Samsung

Cuộc hôn nhân ngột ngạt đằng sau cánh cổng hào môn

Thời gian qua, Go Hyun Jung gây hoang mang vì tình hình sức khỏe bất ổn. Những chia sẻ gần đây của nữ diễn viên cũng khiến câu chuyện đời tư đầy thăng trầm của mỹ nhân 7X gây bàn tán trở lại ẢNH: TVN

Go Hyun Jung sinh năm 1971, cô trở nên nổi tiếng sau khi giành ngôi Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1989 rồi gia nhập làng trí với vai trò diễn viên. Đam mê nghệ thuật cùng nỗ lực không ngừng qua từng vai diễn, cô nhanh chóng ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm: Tình yêu cây táo tàu (1990), Con mắt của bình minh (1991), Lòng mẹ biển cả (1993)… Đến năm 1995, tên tuổi của nàng á hậu này bùng nổ với vai nữ chính trong phim Đồng hồ cát - một trong những tác phẩm có tỷ suất người xem cao nhất lịch sử màn ảnh nhỏ Hàn Quốc với 64,5%.

Thế nhưng, ở giai đoạn đỉnh cao nhan sắc lẫn sự nghiệp, Go Hyun Jung lại không mặn mà với danh vọng bởi cô đã sa vào cuộc tình với Jung Yong Jin (cháu trai của nhà sáng lập tập đoàn Samsung Lee Byung Chul đồng thời đảm nhận vai trò điều hành tập đoàn Shinsegae).

Go Hyun Jung thời đỉnh cao sự nghiệp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong chương trình You Quiz on the Block hồi tháng 11.2024, Go Hyun Jung chia sẻ về bước ngoặt đó: "Đồng hồ cát là một bộ phim truyền hình cực kỳ nổi tiếng, nhưng nó lại trùng hợp với thời điểm tôi đã sẵn sàng bước sang trang mới của cuộc đời mình. Tôi đột ngột dừng lại và rời đi để kết hôn, đúng lúc mọi người mong đợi nhiều hơn từ tôi. Khi đó, tôi đã quá tập trung vào việc hẹn hò đến nỗi việc quay bộ phim giống như một sự cản trở. Sự nổi tiếng mà tôi có được từ Đồng hồ cát là một điều gì đó hiếm có và quý giá, nhưng vào thời điểm đó, tôi không coi trọng và không muốn cảm nhận được tầm quan trọng của nó".

Tháng 5.1995, minh tinh 7X khiến dư luận Hàn Quốc "dậy sóng" khi kết hôn với bạn trai nhà tài phiệt. Chuyện tình như cổ tích của họ trở thành đề tài được bàn tán nhất lúc bấy giờ. Cặp đôi giữ cuộc sống kín tiếng, lần lượt đón 2 con vào năm 1998 và 2000.

Tình yêu đã khiến đóa hồng rực rỡ của showbiz Hàn sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp đang ở giai đoạn thăng hoa nhất để bước vào cánh cửa hào môn với ước mơ về một tổ ấm hạnh phúc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, cuộc sống làm dâu hào môn không như là mơ. Truyền thông xứ kim chi từng tiết lộ Go Hyun Jung bị nhà chồng xem thường vì không "môn đăng hộ đối". Sự khác biệt về lối sống, xuất thân khiến hai bên luôn có khoảng cách và chuỗi ngày sống sau cánh cổng hào môn của bóng hồng này đầy những áp lực, buồn tủi. Trong cuộc phỏng vấn hồi 2009, nữ diễn viên tâm sự đó là quãng thời gian mà cơ thể lẫn trái tim mình kiệt quệ nhất và việc sống kín tiếng không phải là điều cô mong muốn. Người đẹp cũng thừa nhận kết hôn khiến mình mất đi tự tin, niềm kiêu hãnh vốn có.



Thời điểm lấy chồng rồi có con và "vỡ mộng" trước cuộc sống hôn nhân, đã có lúc cô nhìn nhận lại sự nghiệp mà mình đã rời bỏ và cảm thấy tội lỗi. "Tôi thật vô trách nhiệm. Tôi nghĩ bản thân đã cống hiến hết mình, nhưng nhận ra rằng cuộc sống của mình vẫn còn nhiều lỗ hổng. Tôi khóc liên tục nhưng không thể khóc cùng bất kỳ ai", ngôi sao 7X bộc bạch trong chương trình phát sóng cuối năm 2024.

Go Hyun Jung không hối hận khi kết hôn với cháu trai gia tộc Samsung ẢNH: SPORTSCHOSUN

Đến năm 2003, cuộc hôn nhân của Go Hyun Jung và Jung Yong Jin đi đến hồi kết. Rời cánh cổng hào môn, minh tinh 7X không được quyền nuôi con thậm chí có thông tin cô bị nhà chồng ngăn cấm gặp máu mủ của mình.

Dù vậy, Go Hyun Jung vẫn không hối hận vì quyết định năm xưa đồng thời mong người cũ sống vui vẻ, hạnh phúc. Trong cuộc phỏng vấn hồi 2024, sao phim Cô gái mang mặt nạ nhắc lại quá khứ: "Tôi đã tỏ ra khá kiên định và không hối hận về việc kết hôn. Thậm chí trong khoảng thời gian sống trong cuộc hôn nhân ấy, mọi người vẫn tiếp tục thể hiện sự quan tâm đối với tôi. Ở một khía cạnh nhất định, tôi biết ơn vì điều đó". Tuy nhiên, cô cũng cảm thấy không thoải mái khi cuộc sống riêng của mình bị săm soi quá mức.

Tuổi 54 sống lẻ bóng, sức khỏe bất ổn và nỗi đau xa cách con cái

Nữ hoàng Seondeok - bộ phim giúp Go Hyun Jung "hồi sinh" sự nghiệp sau ly hôn ẢNH: MBC

Sau ly hôn, Go Hyun Jung trở lại làng giải trí, nỗ lực tìm kiếm cơ hội tỏa sáng giữa thế giới đang dần lãng quên mình. Người đẹp tái xuất màn ảnh với: Ngày xuân, H.I.T, Người phụ nữ trên bãi biển… rồi một lần nữa bước lên đỉnh cao danh vọng nhờ Nữ hoàng Seondeok (2009), siêu phẩm truyền hình sở hữu tỷ suất người xem lên đến 43,6%. Thành công của "bom tấn" cổ trang này không chỉ đưa Go Hyun Jung "càn quét" hàng loạt giải thưởng danh tiếng mà còn giúp cô củng cố vị trí trên màn ảnh xứ kim chi.

Những năm qua, nữ diễn viên tài năng này vẫn đều đặn đóng phim, duy trì phong độ diễn xuất qua loạt tác phẩm: Lớp học của nữ hoàng, Hình bóng của tôi, Cô gái mang mặt nạ…

Minh tinh 54 tuổi rơi nước mắt khi chia sẻ chuyện con cái và những thăng trầm ẢNH: TVN

Thế nhưng, đằng sau hào quang, Go Hyun Jung là người đàn bà cô độc luôn đau đáu nhớ con. Cô nhiều lần ngậm ngùi tâm sự về nỗi đau phải xa cách máu mủ và từng chia sẻ bản thân luôn làm việc chăm chỉ, không ngừng nỗ lực trong bao năm là để các con có thể nhìn thấy mẹ chúng trên màn ảnh.

Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 11.2024, sao phim Nữ hoàng Seondeok tâm sự là một người mẹ, việc ở với con là điều bình thường, tự nhiên nhưng thực tế với cô không hề dễ dàng. Minh tinh nói trong nước mắt: "Nhiều người thắc mắc liệu tôi có được gặp con mình không... Vì mẹ con không sống cùng nhau, tôi cảm thấy ngại ngùng và xa cách với chúng… Cảm giác đó vô cùng đau đớn. Có những thứ đã mất không thể lấp đầy được nữa, điều đó khiến tôi tổn thương sâu sắc".

Go Hyun Jung vừa trải qua ca phẫu thuật quan trọng cách đây ít lâu và đang trong quá trình hồi phục ẢNH: INSTAGRAM NV

Ở tuổi ngoài 50, sức khỏe của Go Hyun Jung giảm sút rõ rệt. Hồi tháng 1.2024, minh tinh tiết lộ cô mắc bệnh nặng đã khoảng 2 năm song không kể chi tiết. Từ cuối năm 2024, mối lo ngại về sức khỏe của nữ diễn viên 7X ngày càng tăng khi cô vắng mặt trong buổi ra mắt dự án Namib do phải nhập viện cấp cứu.

Tuần trước, người đẹp đăng ảnh gầy yếu trên giường bệnh và chia sẻ: "Tôi đã bị sốc vì tình trạng của mình nhưng sau một cuộc phẫu thuật quan trọng, giờ tôi cảm thấy tỉnh táo hơn. Tôi sẽ cẩn thận và chăm sóc bản thân thật tốt". Người đại diện của nghệ sĩ kỳ cựu cũng xác nhận cô sẽ tập trung tĩnh dưỡng trong thời gian này và không quay lại phim trường Namib. Những ngày Go Hyun Jung nằm viện, em trai cô là người bên cạnh chăm sóc và đưa ra những quyết định quan trọng.

Go Hyun Jung vẫn trẻ trung, xinh đẹp dù đã ngoài 50 ẢNH: IOK COMPANY

Giờ đây, sau hơn 35 năm gia nhập làng giải trí, Go Hyun Jung chấp nhận thực tế rằng mình đã già đi song bản thân vẫn tràn đầy đam mê, nhiệt huyết với diễn xuất. Cô tâm sự: "Tôi muốn tiếp tục diễn xuất và cố gắng để không mất đi sự gắn kết với thời đại, ngay cả khi mình già đi. Tôi mong sẽ gặp khán giả qua nhiều tác phẩm trong tương lai. Tôi cũng hy vọng mọi người sẽ không quá khắt khe với mình. Tôi chỉ muốn sống tốt với tư cách là Go Hyun Jung".