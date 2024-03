Đội tuyển Argentina triệu tập toàn sao ‘hàng khủng’, CĐV Trung Quốc tiếc ngẩn ngơ

"Đây là đội hình mạnh nhất có thể của đội tuyển Argentina trong thời điểm hiện nay. HLV Scaloni cũng muốn có một đội hình tốt nhất, với những tên tuổi như Messi, Di Maria đều có mặt, để chuẩn bị cho giải Copa America vào tháng 6 tới", tờ AS (Tây Ban Nha) cho biết.

Messi dẫn dắt đội tuyển Argentina thi đấu 2 trận giao hữu trong tháng 3 AFP

Theo lịch ban đầu, đội tuyển Argentina thi đấu 2 trận giao hữu trong lịch FIFA Days tháng 3 gặp đội tuyển Bờ Biển Ngà và Nigeria đều tại Trung Quốc. Tuy nhiên, vì sự cố danh thủ Messi không thi đấu ở Hồng Kông trong chuyến du đấu cùng CLB Inter Miami hồi đầu tháng 2, các nhà tổ chức tại đây đã tẩy chay và hủy bỏ việc tổ chức thi đấu.

Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) vì thế đã quyết định chuyển các trận đấu ở Trung Quốc đến Mỹ thi đấu, với các đối thủ cũng thay đổi khi Albiceleste (biệt danh của đội tuyển Argentina) gặp đội tuyển El Salvador ngày 22.3 tại sân Lincoln Financial Field ở Philadelphia. Sau đó là trận gặp đội tuyển Costa Rica ngày 26.3 tại sân Coliseum ở Los Angeles.

Sự cố Messi bị tẩy chay ở Trung Quốc, cũng gây rắc rối cho AFA đến gần đây mới được dàn xếp ổn thỏa. Ngoài đội tuyển Bờ Biển Ngà từ chối thi đấu do thay đổi lịch trình và địa điểm, đội tuyển Nigeria giờ chót cũng không thể đến Mỹ thi đấu như dự định vì nhiều cầu thủ không xin được thị thực nhập cảnh. Do đó, AFA đã mời đội tuyển El Salvador và tiếp theo là Costa Rica thay thế.

Bất kể sẽ gặp các đối thủ dưới cơ, nhưng HLV Scaloni vẫn triệu tập đội hình toàn sao cho đội tuyển Argentina. Bên cạnh Messi, Di Maria, Julian Alvarez, Lautaro Martinez hay Paulo Dybala, đội hình của Albiceleste còn có các ngôi sao ở giải Ngoại hạng Anh như thủ môn Emiliano Martinez, hậu vệ Cristian Romero, các tiền vệ Mac Allister, Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul từ Atletico Madrid (La Liga, Tây Ban Nha), Leandro Paredes (AS Roma, Ý)…

Danh sách đội tuyển Argentina AFA

Theo tờ AS: "Đây là đội hình toàn sao hàng đầu của đội tuyển Argentina. Do đó, CĐV ở Trung Quốc sẽ có lý do để tiếc nuối, khi các nhà chức trách tại đây quá vội vàng hủy bỏ việc tổ chức thi đấu. Trong lúc, Messi cũng lên tiếng giải thích với lý do tại sao anh không thi đấu ở Hồng Kông, là do bị chấn thương. Một điều hoàn toàn có thể xảy ra trong bóng đá".

Chỉ có 3 ngôi sao của đội tuyển Argentina vắng mặt dịp này là Gonzalo Montiel, Marcos Acuna và Guido Rodriguez do chấn thương. Nhưng HLV Scaloni cũng gọi các sao trẻ triển vọng thay thế như Valentin Barco và Facundo Buonanotte đều của CLB Brighton và Valentin Carboni (18 tuổi) của CLB Monza.

Trong khi đó, việc danh thủ Messi thi đấu cho đội tuyển Argentina trong lịch FIFA Days tháng 3, nên sẽ vắng mặt ít nhất 2 trận của CLB Inter Miami tại giải MLS gặp các đối thủ New York Red Bulls và New York City FC.