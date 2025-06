Đội tuyển Argentina và Messi bị bao vây ở sân bay, Chile có nguy cơ bị phạt

CĐV bao vây Messi từ sân bay, lăng mạ đội tuyển Argentina

Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) cũng ra thông báo, cáo buộc cơ quan bóng đá Chile không đảm bảo các giao thức tiếp đón, khiến các thành viên đội tuyển nước này phải chen chúc đi qua giữa đám đông CĐV rất ồn ào tại sân bay. Messi và các đồng đội phải vất vả di chuyển trước vòng vây người hâm mộ, hò reo xen lẫn những lời lăng mạ.

Messi vừa trở lại đội tuyển Argentina và đến Chile chuẩn bị thi đấu đã gặp sự cố CĐV Ảnh: Reuters

"An ninh của đội tuyển Argentina cùng với cảnh sát Chile phải can thiệp, giải tán sự hỗn loạn để tạo khoảng trống cho các cầu thủ di chuyển. AFA rất tức giận, họ cho rằng Liên đoàn Bóng đá Chile đã vi phạm các giao thức của FIFA về an ninh tại sân bay và không tôn trọng thỏa thuận giữa 2 liên đoàn đã có trước đó. Do đó, cơ quan bóng đá Chile hiện phải đối mặt với khoản tiền phạt từ FIFA, sau khi AFA đã gửi khiếu nại", TyC Sports cho biết.

Nhà báo Gaston Edul của kênh TyC Sports tháp tùng đội tuyển Argentina đến Chile, cho biết: "Đây là lần đầu tiên đội tuyển Argentina và Messi đến Chile trong tư cách là đội đương kim vô địch World Cup. Do đó, sự hâm mộ của công chúng cực kỳ lớn.

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Chile đã không làm tốt công tác an ninh, dẫn đến sự cố CĐV quá đông đến đón đội tại sân bay. Điều này cũng gây ra sự chậm trễ và nhiều bất tiện, khiến các thành viên đội tuyển phải chờ đợi trong nhiều giờ mới về đến khách sạn".

Messi và HLV Scaloni bàn bạc về tình hình đội tuyển Argentina sau khi đã có suất dự World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Đội tuyển Argentina hiện đang đứng đầu vòng loại khu vực Nam Mỹ và đã chính thức có vé dự World Cup 2026. Còn đội tuyển Chile xếp cuối bảng với vỏn vẹn 10 điểm sau 14 trận. Họ cần thắng đội tuyển Argentina để tìm lại cơ hội tranh vé ở vòng play-off Liên lục địa (vị trí thứ 7 đang thua đội Venezuela 5 điểm). Nhưng phong độ của đội Chile hiện nay rất thấp, họ chỉ thắng 1 trong 8 trận gần đây tại vòng loại khu vực Nam Mỹ (còn lại hòa 2, thua tới 5 trận).

Ở lượt đi, đội tuyển Chile đã thua Argentina ở sân khách với tỷ số 0-3 hồi tháng 9.2024. Trong lần gặp lại này, đội tuyển Argentina thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng, như cặp tiền vệ Enzo Fernandez (thẻ phạt), Mac Allister (chấn thương). Trung vệ Otamendi, tiền vệ Paredes cũng bị cấm thi đấu vì án thẻ phạt. Lo Celso và tiền đạo Lautaro Martinez cũng chưa hồi phục thể lực sau các trận chung kết cúp châu Âu ở các CLB Real Betis và Inter Milan.

Do đó, HLV Scaloni chắc chắn sẽ có nhiều thử nghiệm các cầu thủ trẻ như Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nico Paz hay Exequiel Palacios, Leonardo Balerdi. Thậm chí, cầu thủ mới 17 tuổi Franco Mastantuono của CLB River Plate, cầu thủ đang được 2 đội hàng đầu châu Âu Real Madrid và PSG chạy đua chiêu mộ hiện nay, cũng có cơ hội thi đấu.

Bên cạnh đó, các cầu thủ kỳ cựu như De Paul, thủ môn Emiliano Martinez và cả Messi, sẽ được xem xét góp mặt ở trận đấu trong đội hình chính thức hoặc dự bị ngay trước giờ ra sân.