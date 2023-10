Đội tuyển futsal Việt Nam thắng đậm trận ra quân vòng loại giải châu Á 2024

HLV Diego Giuztozzi của đội tuyển futsal Việt Nam tung ra sân nhân sự với thủ môn Hồ Văn Ý, hậu vệ Nhan Gia Hưng, các tiền vệ Châu Đoàn Phát, Từ Minh Quang và tiền đạo Nguyễn Thịnh Phát.

Đội tuyển futsal Việt Nam trước trận ra quân tại vòng loại giải futsal châu Á 2024 VFF

Trước đối thủ chủ nhà đội Mông Cổ dưới cơ (xếp hạng 106 thế giới), các cầu thủ đội tuyển Việt Nam (đang xếp hạng 39), dễ dàng kiểm soát thế trận để giành chiến thắng đậm với tỷ số 6-1.

Thế áp đảo của đội tuyển futsal Việt Nam giúp ngay trong hiệp 1 đã dẫn trước 2-0, trước khi vào hiệp 2 ghi thêm 4 bàn nữa. Các bàn thắng của đội tuyển futsal Việt Nam do công Nguyễn Minh Trí (phút 12), Ngô Ngọc Sơn (phút 27), Phạm Đức Hòa (phút 31), Nguyễn Thịnh Phát (2 bàn các phút 9 và 22) và Nhan Gia Hưng (phút 21) ghi. Bàn an ủi cho đội Mông Cổ do cầu thủ Pagamsuren Altantulga ghi phút 22.



2 đội làm thủ tục trước trận đấu VFF

Kết quả trận đội tuyển futsal Việt Nam thắng đội Mông Cổ VFF

Thắng trận ra quân, các học trò của HLV Diego Giuztozzi sẽ thuận lợi hơn trong mục tiêu giành 1 trong 2 suất của bảng D vào vòng chung kết giải futsal châu Á 2024 (diễn ra tại Thái Lan từ ngày 17 đến 28.4.2024), để tìm vé dự kỳ World Cup futsal 2024 tại Uzbekistan (từ 14.9 đến 6.10.2024). Nếu thành công, đây cũng sẽ là lần thứ 3 liên tiếp đội tuyển futsal Việt Nam dự World Cup sau các năm 2016 và 2021.

Ở trận tiếp theo tại bảng D vòng loại giải futsal châu Á 2024, đội tuyển futsal Việt Nam gặp đội Nepal ngày 9.10. Và trận cuối vòng bảng gặp đội Hàn Quốc ngày 11.10 đều tại sân thi đấu Buyant Ukhaa, tại Ulaanbaatar (Mông Cổ).