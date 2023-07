Đội tuyển nữ Tây Ban Nha gây ấn tượng trước cuộc gặp đội tuyển nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha lên lịch chuẩn bị cho World Cup nữ 2023 với 2 trận đấu tập huấn, gồm trận đấu với đội tuyển nữ Đan Mạch tại Copenhagen ngày 5.7 và trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam tại New Zealand ngày 14.7.

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha trong trận thắng đội tuyển nữ Đan Mạch 2-0 RFEF

Sau trận đấu với đội tuyển nữ Đan Mạch, trong ngày 6.7 toàn đội tuyển nữ Tây Ban Nha cũng lên đường bay sang New Zealand. Trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam cũng khởi hành đến New Zealand một cách an toàn và khỏe mạnh để chuẩn bị tham dự World Cup nữ 2023.

Tại New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển từ TP.Auckland đến TP.Napier, nơi tổ chức trận giao hữu với đội tuyển nữ chủ nhà New Zealand, diễn ra vào ngày 10.7. Trận tiếp theo là gặp đội tuyển nữ Tây Ban Nha ngày 14.7.

So với đội tuyển nữ New Zealand (xếp hạng 26 thế giới), đội tuyển nữ Tây Ban Nha (xếp hạng 6), đã sớm thể hiện sức mạnh của mình ngay trong trận chạy đà khi gặp đội tuyển nữ Đan Mạch, cũng dự World Cup nữ 2023 nằm ở bảng D.

Theo tờ Marca: "HLV Jorge Vilda đã sử dụng đội hình tốt nhất của đội tuyển nữ Tây Ban Nha thi đấu, gồm các ngôi sao Alexia Putellas, Irene Paredes, Ona Batlle, Salma Paralluelo hay Jennifer Hermoso. Từ sớm họ đã có bàn mở tỷ số của Batlle ghi ngay phút thứ 7, trước khi ấn định chiến thắng dễ dàng 2-0 do Paralluelo ghi phút 53 đầu hiệp 2".

Cầu thủ nữ Alexia Putellas xuất sắc nhất thế giới hiện nay, ra sân trong đội hình chính và thi đấu suốt trận RFEF

"Trận chạy đà hoàn hảo của các cầu thủ đội tuyển nữ Tây Ban Nha ngay trước thềm World Cup 2023 đã mang lại nhiều hy vọng", tờ Marca cho biết. Đội quân của HLV Jorge Vilda còn một trận gặp đội tuyển nữ Việt Nam tại New Zealand, để kiểm tra đội hình lần cuối trước khi thi đấu trận ra quân ở bảng C gặp đội tuyển Costa Rica ngày 21.7.

"Mục tiêu của đội tuyển Tây Ban Nha là giành tiếp chiến thắng và giữ sạch mành lưới. Tuy nhiên, họ cũng cần nhớ, đội tuyển nữ Việt Nam vừa có trận đấu rất hay khiến đội tuyển Đức (xếp hạng 2 thế giới) gặp nhiều khó khăn và chỉ chịu thua với tỷ số sít sao 1-2", tờ Marca đánh giá.