HLV Mai Đức Chung và cuộc điện thoại lúc 3 giờ sáng của người vợ tảo tần

Cuộc gọi lúc 3 giờ sáng

3 giờ sáng nay (6.7), điện thoại của bà Phạm Thị Ngọc Uyển reo lên. Ở đầu máy bên kia, HLV Mai Đức Chung từ tốn cất giọng: "Tôi đến New Zealand rồi Uyển nhé, đội vừa xuống sân bay". Đáp lại, bà Uyển nhắc ông Chung giữ sức khỏe. Đi ngủ từ 10 giờ tối hôm trước, nhưng đến gần sáng, bà tỉnh dậy để chờ điện thoại của chồng. Bởi đi đâu cũng nhắn tin, gọi điện cho vợ để "báo cáo" tình hình, đó là thói quen của ông Chung suốt cả sự nghiệp huấn luyện.

Có lần HLV Mai Đức Chung ngồi ở quán nước quen, cách nhà mấy chục bước chân, nhưng đôi tay vẫn nhắn tin, có lúc nhận điện thoại dặn dò từ vợ. "Tôi ngồi một lát thôi rồi về nhé", ông Chung dặn dò để bà Uyển yên tâm.

Lần này thì khác. Ngăn cách giữa HLV Mai Đức Chung và bà Ngọc Uyển là khoảng cách gần 10.000 km. Chiến lược gia 74 tuổi tham dự World Cup, nơi ông cùng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước đến đấu trường cao nhất của bóng đá nữ thế giới. Nhưng cũng giống những lần huấn luyện xa nhà trước đây, HLV Mai Đức Chung lại nghe kỹ lời dặn của người bạn đời mà ông dịu dàng gọi là "bà nhà".

Bà Phạm Thị Ngọc Uyển là hậu phương vững chắc của HLV Mai Đức Chung NHÂN VẬT CUNG CẤP

"Tôi dặn ông Chung là 'làm gì thì làm, anh gắng giữ sức khỏe, cứ nhớ cái đó đầu tiên, rồi đi đến nơi về đến chốn'. Tôi mong đội tuyển nữ Việt Nam cứ thi đấu hết sức có thể là được rồi. Đã tốn công tốn sức tập luyện, cứ tìm được đấu pháp phù hợp là được, hãy làm tốt công việc của mình. Đó là chuyến đi đặc biệt của ông Chung, lần đầu dự World Cup mà, được dự giải là sung sướng lắm rồi. Tôi mừng cho ông Chung, bởi bao nhiêu năm cống hiến cho bóng đá Việt Nam, sau cùng đã được thỏa ước nguyện", bà Ngọc Uyển chia sẻ với Thanh Niên.

Không chỉ dặn dò, bà Uyển cùng chồng còn chuẩn bị hành lý kỹ lưỡng trước ngày lên đường. Hành trình 1 tháng ở New Zealand đòi hỏi phải mang rất nhiều đồ dùng cá nhân, bên cạnh áo ấm bởi New Zealand đang bước vào mùa đông, nền nhiệt thấp, chênh lệch nhiệt độ giữa đêm và ngày lên tới hơn 10 độ C. HLV Mai Đức Chung tự sắp xếp quần áo vào vali, còn bà Uyển chuẩn bị thuốc thang từng loại, nhắc nhở chồng đừng quên cái này, nhớ mua cái kia.

Ngóng chờ tin vui

Quãng thời gian trước ngày lên đường, cho đến khi ra sân bay rồi đến New Zealand, HLV Mai Đức Chung bận rộn, vừa lo xử lý công việc, liên hệ với đoàn, vừa tính toán giáo án chiến thuật cho những ngày tới ở New Zealand. Ông Chung nhìn về sân khấu World Cup, còn phía sau lưng, đôi mắt bà Uyển chỉ hướng về chồng - "vị tướng già" đã bước qua nhiều chiến địa, lập nhiều vinh quang, nhưng vẫn thèm ăn cơm vợ nấu, uống trà vợ pha, hay tỉ tê với vợ bao nhiêu buồn vui trong nghề huấn luyện mà đôi khi người ngoài không hề hay biết.

Bà Uyển vẫn nhớ như in hồi Asian Cup 2022, khi cả nhà ngồi trước TV xem đội tuyển nữ Việt Nam đá trận play-offs cuối cùng tranh vé dự World Cup 2023. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, HLV Mai Đức Chung ăn mừng nhưng rất chừng mực. Ông lấy điện thoại gọi cho vợ, khoe "bà ơi, chúng ta đi World Cup rồi".

"Bất kỳ trận đấu quan trọng nào ông ấy cũng gọi về cho tôi ngay sau khi hết trận. Cuộc gọi ấy không phải để thông báo kết quả, mà nhằm chia sẻ niềm vui với gia đình. Bao nhiêu vui buồn thăng trầm, ông Chung đều nói hết, chẳng bao giờ giấu đâu", bà Uyển chia sẻ.

HLV Mai Đức Chung luôn gọi điện cho vợ để sẻ chia vui buồn NHÂN VẬT CUNG CẤP

Vị tướng già luôn tận tâm với công việc

Ngày đến sân bay chuẩn bị dự World Cup 2023, HLV Mai Đức Chung vẫn ghi nhớ lời dặn của vợ. Ông chia sẻ: "Trước khi đi, bà nhà tôi đã dặn dò là đi đến nơi, về đến chốn. Có gì thì tôi cũng sẽ gọi điện về để cả nhà yên tâm". Với bà Uyển, hai tiếng "bà nhà" là cách ông Chung nói với công chúng cho... nghiêm chỉnh. Còn ở nhà, bà gọi chồng bằng "anh", còn ông Chung gọi vợ bằng tên. "Ông Chung gọi bên ngoài cho nghiêm túc vậy thôi, chứ cứ về nhà là gọi tên vợ".

Dù ngày nắng hay ngày mưa, chờ đón HLV Mai Đức Chung ở nhà luôn là bữa cơm vợ nấu, khi là canh măng sườn, khi lại có thêm nộm, đến ngày Tết có thêm bánh chưng thịt mỡ dưa hành mà đi đến đâu ông Chung cũng nhớ, cũng thèm. Hôm trở về Việt Nam sau khi giành tấm vé dự World Cup, HLV Mai Đức Chung vào bếp ăn bữa cơm tối với vợ. Bữa cơm mà với ông Chung "gái", chẳng nơi đâu có thể sánh bằng.

HLV Mai Đức Chung sắp cùng đội tuyển nữ bước vào giai đoạn vòng bảng World Cup 2023 gian nan, nhưng ông sẽ không lo lắng. Phía trước ông Chung là quá trình chuẩn bị bài bản mà toàn đội đang nỗ lực kiện toàn, còn phía sau lưng là hậu phương vững vàng, sẵn sàng nấu bữa cơm ngon và pha tách trà ấm đợi ngày ông trở về.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ra quân World Cup vào ngày 22.7. Trong căn phòng quen thuộc, nội tướng yêu thương của HLV Mai Đức Chung, sẽ lại ngồi trước TV, và chờ đợi một cuộc điện thoại báo tin vui.