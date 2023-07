Đội tuyển nữ Việt Nam tới New Zealand an toàn sau chuyến bay 10 tiếng

Đội tuyển nữ Việt Nam đã đến New Zealand an toàn sau chuyến bay kéo dài 9 giờ 42 phút từ sân bay Changi (Singapore) đến sân bay Auckland (ở TP.Auckland). Thầy trò HLV Mai Đức Chung hạ cánh lúc rạng sáng (theo giờ Việt Nam), sau đó làm thủ tục nhập cảnh vào New Zealand để tiếp tục cuộc hành trình.

Đội tuyển nữ Việt Nam được ban tổ chức World Cup 2023 đón và hỗ trợ ngay tại sân bay để nhanh chóng bắt đầu chặng bay thứ 3 tới địa điểm chuẩn bị cho trận giao hữu với chủ nhà New Zealand - TP.Napier.

Tại New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thêm 2 tuần chuẩn bị. Toàn đội lần lượt đấu giao hữu với New Zealand (10.7) và Tây Ban Nha (14.7) để tổng duyệt lực lượng.

Đội tuyển nữ Việt Nam trải qua chuyến bay kéo dài 10 tiếng THƯ ANH

Các tuyển thủ tranh thủ ngủ trên máy bay THƯ ANH

Thái Thị Thảo THƯ ANH

Bữa ăn nhẹ trên máy bay của đội nữ THƯ ANH

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã thông báo địa điểm đóng quân của đội tuyển nữ Việt Nam là khách sạn Rydges, nằm ở TP.Auckland. Rydges làkhách sạn có chất lượng 4 - 4,5 sao, tọa lạc trên phố Featherston ở trung tâm TP.Auckland. Địa điểm này cách SVĐ quốc gia New Zealand, Eden Park - nơi thầy trò HLV Mai Đức Chung thi đấu trận ra quân gặp đội tuyển nữ Mỹ không xa.

Tại World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập luyện ở sân tập Fred Taylor Park. Từ khách sạn Rydges, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung cũng chỉ mất 20 phút đi xe buýt để đến nơi. Điều này khá thuận lợi với các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam. Đồng thời, ở Fred Taylor Park cũng bao gồm cụm 4 sân bóng và một khu vực tập luyện. Mặt cỏ gần giống với các địa điểm thi đấu chính và đảm bảo đầy đủ các yêu cầu của đội tuyển nữ Việt Nam. HLV Mai Đức Chung cho biết ông đã có chuyến khảo sát sân cỏ và địa điểm lưu trú kỹ càng vào tháng 10.2022. Chính vì thế, ông rất hài lòng về điều này.

Tại World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp đội tuyển nữ Mỹ ngày 22.7 ở sân Eden Park (thành phố Auckland), đội tuyển nữ Bồ Đào Nha ngày 27.7 ở sân FMG Waikato (thành phố Hamilton) và đội tuyển nữ Hà Lan ngày 1.8 ở sân Forsyth Barr (thành phố Dunedin). Trong đó, sân Eden Park với sức chứa 50.000 chỗ ngồi là sân bóng lớn nhất tại New Zealand.

Địa điểm đầu tiên là thành phố Auckland. Nơi đây có khí hậu cận nhiệt đới với mùa đông ẩm ướt. Nhiệt độ trung bình trong tháng 7 và tháng 8 thường dao động từ 11 đến 15 độ C. Địa điểm thứ 2, thành phố Hamilton lại có nhiệt độ trung bình tháng 7 và tháng 8 thấp hơn khi chúng chỉ dao động từ 6 đến 14 độ C. Trong khi đó, thành phố Dunedin, địa điểm thi đấu cuối cùng tại vòng bảng của đội tuyển nữ Việt Nam được xem là nơi khắc nghiệt nhất khi nhiệt độ trung bình trong tháng 7 và tháng 8 chỉ dao động từ 1 đến 13 độ C.

Tại World Cup nữ năm nay, Eden Park sẽ tổ chức trận khai mạc và 8 trận khác, trong đó có bán kết. Sau trận mở màn, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải di chuyển khoảng 120 km để đến sân Waikato ở TP.Hamilton, đá trận thứ 2 bảng E gặp đội nữ Bồ Đào Nha ngày 27.7. Sân Waikato có sức chứa khiêm tốn hơn với 25.800 chỗ ngồi, nhưng được đánh giá đạt chuẩn cao do từng tổ chức World Cup U.17 năm 2008 và World Cup U.20 năm 2015. Sân nhà của CLB bóng bầu dục New Zealand 7s sẽ diễn ra 5 trận đấu vòng bảng World Cup 2023, bắt đầu với cuộc đối đầu ở bảng C giữa đội Zambia và nhà vô địch năm 2011 Nhật Bản.

Ở trận cuối vòng bảng (bảng E), trong cuộc đối đầu với đương kim á quân Hà Lan (ngày 1.8), các nữ cầu thủ chúng ta sẽ chơi trên sân Dunedin (hay còn gọi là Forsyth Barr) với hơn 37.000 chỗ ngồi. Đây là sân vận động có mái che duy nhất ở New Zealand, tọa lạc kiêu hãnh như một biểu tượng sáng tạo của TP.Dunedin. Sân này tổ chức các trận đấu tại World Cup U.20 năm 2015 và sẽ tổ chức 6 trận đấu vòng bảng World Cup 2023.

Mái sân được làm bằng vật liệu nhẹ ETFE trong suốt (loại được sử dụng tại sân Allianz Arena của CLB Bayern Munich - Đức). Sân Dunedin được thiết kế như một địa điểm đa năng, có thể tổ chức nhiều sự kiện văn hóa quy mô lớn và thi đấu thể thao hàng đầu (bóng bầu dục, bóng đá, bóng rổ…), là sân nhà của các CLB bóng bầu dục Otago, Highlanders, Southern United FC. Sân Forsyth Barr nổi tiếng với nhiều lần tổ chức các chuyến lưu diễn âm nhạc lớn của ban nhạc Queen, các danh ca Elton John, Ed Sheeran…