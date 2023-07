Huỳnh Như trải lòng về hành trang đặc biệt mang sang New Zealand chinh phục World Cup

Sáng 5.7, đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang New Zealand dự vòng chung kết World Cup 2023. Toàn đội có mặt ở sân bay lúc 9 giờ, làm thủ tục lên máy bay trong hơn 1 tiếng đồng hồ. Do quãng thời gian tập luyện, thi đấu ở World Cup 2023 có thể kéo dài hơn 1 tháng, nên toàn đội chuẩn bị rất kỹ lưỡng hành lý.

Đội trưởng Huỳnh Như xuất hiện ở sân bay cùng chiếc khăn rằn truyền thống của quê hương. Theo cầu thủ sinh năm 1991, đây là chiếc khăn đã gắn bó với cô từ ngày sang Bồ Đào Nha thi đấu cho CLB Lank FC.

Huỳnh Như cùng chiếc khăn rằn quen thuộc HỒNG NAM

"Lần này sang New Zealand, tôi mang hành trang nhiều trong vali, nhưng điều đặc biệt nhất với tôi là được mang theo trái tim của mọi người dành cho đội nữ Việt Nam. Mỗi lần tập trung, tôi đều mang theo loa để bật nhạc cho toàn đội. Còn chiếc khăn rằn đeo quanh cổ, tôi đã mang theo nó kể từ khi sang Bồ Đào Nha. Hôm nay, toàn đội mặc bộ vest lịch lãm. Tôi thấy mọi người rất hào hứng với bộ đồ này", Huỳnh Như trải lòng.



Trung vệ Hoàng Thị Loan cũng hồi hộp trước lần đầu tiên dự World Cup 2023: "Lần đầu tiên đội tuyển nữ dự World Cup. Tôi rất vui khi nhận được sự quan tâm của mọi người. Mục tiêu của tôi là cố gắng chơi bóng hết sức, giành kết quả tốt cho toàn đội". Cầu thủ trẻ Thanh Nhã vui và háo hức: "Mục tiêu của tôi và toàn đội cố gắng chơi bóng hết mình".

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bay sang Singapore, quá cảnh 5 tiếng tại đây trước khi bay nối chuyến sang New Zealand. Trong thời gian ở New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lưu trú tại khách sạn Rydges (TP.Auckland). Rydges là một khách sạn có chất lượng 4 - 4,5 sao, tọa lạc trên phố Featherston ở trung tâm TP.Auckland. Địa điểm này cách SVĐ quốc gia New Zealand, Eden Park - nơi thầy trò HLV Mai Đức Chung thi đấu trận ra quân gặp đội tuyển nữ Mỹ không xa.