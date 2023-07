Đội tuyển nữ Việt Nam khỏe mạnh khi đến Napier, sẵn sàng đấu chủ nhà New Zealand

Sáng 6.7, đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành chặng bay thứ ba trong nội địa New Zealand. Đây là chuyến bay xuất phát từ TP.Auckland đến TP.Napier, nơi tổ chức trận giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam và chủ nhà New Zealand, diễn ra vào ngày 10.7.

Dù trải qua 3 chặng bay, trong đó chặng Singapore - New Zealand dài nhất với quãng thời gian 9 giờ 42 phút, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn rất hào hứng. Các cầu thủ tranh thủ ngủ giấc dài trên máy bay để tích lũy năng lượng, trước khi đến khách sạn wiss-belboutique nhận phòng và chuẩn bị ra sân tập luyện.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 6 ngày tập luyện và thi đấu giao hữu tại Napier. Khách sạn nơi đội đóng quân chỉ cách sân thi đấu giao hữu McLean Park chỉ 5 phút di chuyển bằng xe bus.

Đội nữ Việt Nam đến New Zealand

Các cầu thủ có mặt tại khách sạn THƯ ANH

Khó khăn lớn nhất đội tuyển nữ Việt Nam đối diện ở New Zealand là thời tiết. Nhiệt độ ở TP.Napier, nơi tổ chức trận giao hữu giữa Việt Nam và New Zealand là 14 độ C vào trưa chiều, nhưng giảm xuống 8 độ C vào buổi tối. Các cầu thủ cùng các thành viên trong ban huấn luyện, hậu cần đã mang đầy đủ áo ấm để đối phó với cơn lạnh.

Thuận lợi của đội tuyển nữ Việt Nam là nhận được sự hỗ trợ từ phía ban tổ chức World Cup 2023 trong việc nhập cảnh, di chuyển. Tại New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thêm 2 tuần chuẩn bị. Toàn đội lần lượt đấu giao hữu với New Zealand (10.7) và Tây Ban Nha (14.7) để tổng duyệt lực lượng.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã thông báo địa điểm đóng quân của đội tuyển nữ Việt Nam là khách sạn Rydges, nằm ở TP.Auckland. Rydges làkhách sạn có chất lượng 4 - 4,5 sao, tọa lạc trên phố Featherston ở trung tâm TP.Auckland. Địa điểm này cách SVĐ quốc gia New Zealand, Eden Park - nơi thầy trò HLV Mai Đức Chung thi đấu trận ra quân gặp đội tuyển nữ Mỹ không xa.

Tại World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập luyện ở sân tập Fred Taylor Park. Từ khách sạn Rydges, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung cũng chỉ mất 20 phút đi xe buýt để đến nơi. Điều này khá thuận lợi với các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam. Đồng thời, ở Fred Taylor Park cũng bao gồm cụm 4 sân bóng và một khu vực tập luyện. Mặt cỏ gần giống với các địa điểm thi đấu chính và đảm bảo đầy đủ các yêu cầu của đội tuyển nữ Việt Nam. HLV Mai Đức Chung cho biết ông đã có chuyến khảo sát sân cỏ và địa điểm lưu trú kỹ càng vào tháng 10.2022. Chính vì thế, ông rất hài lòng về điều này.