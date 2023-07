Đội tuyển nữ Việt Nam chọn điểm rơi cho trận đấu với Bồ Đào Nha?

Nếu nhìn vào 3 đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup năm nay, về lý thuyết, Bồ Đào Nha là đội "dễ đá" nhất. Đương kim vô địch World Cup - đội Mỹ quá mạnh, đương kim á quân - đội Hà Lan cũng ở trên tầm chúng ta.



Đội tuyển nữ Việt Nam tập nặng trước ngày đá trận đầu tiên tại World Cup 2023 VFF

Chỉ có Bồ Đào Nha (hạng 21 thế giới) là đội bóng mà đội tuyển nữ Việt Nam tự tin nhất trong việc tạo bất ngờ, hay chí ít là tìm bàn thắng lịch sử ở đấu trường thế giới.

Đấy có lẽ là lý do mà HLV Mai Đức Chung thay đổi cường độ tập luyện cho toàn đội. Các cầu thủ tập nặng hơn so với những ngày trước đó trên đất New Zealand.

Các cầu thủ nữ tập 2 buổi sáng và chiều, chỉ giảm khối lượng tập một ngày trước khi bước vào trận gặp đội tuyển Mỹ (22.7).

Cách tập như trên khiến nhiều người hình dung rằng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đặt điểm rơi thể lực vào trận đấu với Bồ Đào Nha ngày 27.7. Khi đối đầu với đội bóng châu Âu vào ngày nói trên, HLV Mai Đức Chung muốn các cầu thủ thanh thoát nhất, nhanh nhẹn nhất.

Còn riêng ở trận gặp Mỹ, chênh lệch giữa đội đương kim vô địch thế giới và đội tuyển Việt Nam quá lớn. Về lý thuyết, chúng ta khó tránh thất bại, thậm chí thất bại với tỷ số đậm trước đối thủ này.

Có thể phần nào hình dung tính chất của các trận đấu gặp Mỹ và Bồ Đào Nha ở vòng bảng World Cup với các trận giao hữu của chính chúng ta, trước đội Tây Ban Nha (đội nữ Việt Nam thua 0-9) và New Zealand (chỉ thua 0-2) mới đây.

Đội New Zealand và Bồ Đào Nha ở trình độ tương đương nhau, không quá cách biệt với đội tuyển nữ Việt Nam, còn đội Mỹ giống như đội Tây Ban Nha, mạnh vượt trội, dễ tạo ra thế trận lấn lướt hoàn toàn và tỷ số đậm khi gặp đội tuyển Việt Nam.

Thành ra, nếu phải đặt trọng tâm vào trận đấu nào đó của đội tuyển tại vòng bảng World Cup 2023, sẽ hợp lý hơn khi chọn trọng tâm ở trận đấu với Bồ Đào Nha. Trọng tâm đó là sự chuẩn bị cả về thể lực lẫn lối chơi, thời điểm tung "bài tủ" để tạo bất ngờ.

Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha FPF

Đội tuyển nữ Việt Nam có tiền đạo Huỳnh Như đang thi đấu tại Bồ Đào Nha (trong màu áo Lank FC), hiểu rõ bóng đá nơi đây. Huỳnh Như từng ghi nhiều bàn thắng ở giải vô địch bóng đá nữ Bồ Đào Nha, nên sự kỳ vọng vào việc tiền đạo này tiếp tục ghi bàn trong trận đấu vào ngày 27.7 với đội bóng châu Âu sẽ cao hơn sự kỳ vọng tương tự trước các đội Mỹ, Hà Lan.

Chỉ cần Huỳnh Như và các đồng đội chọc thủng lưới Bồ Đào Nha, chúng ta sẽ có bàn thắng lịch sử ở đấu trường World Cup. HLV Mai Đức Chung và các học trò đang làm tất cả để chuẩn bị cho điều đó!