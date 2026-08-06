Đội tuyển nữ Việt Nam đụng Thái Lan, Nhật Bản tại ASIAD: Vắng Huỳnh Như, Thanh Nhã đá hậu vệ

Đội tuyển nữ Việt Nam cùng bảng với Thái Lan, Nhật Bản

ASIAD 2026 diễn ra tại Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19.9 đến 4.10. Riêng môn bóng đá nữ sẽ khởi tranh sớm từ ngày 14.9 và kết thúc vào ngày 2.10. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ duy trì tập luyện trong nước kết hợp thi đấu giao hữu trước khi lên đường tập huấn tại nước ngoài, hoàn thiện khâu chuyên môn trước khi bước vào tranh tài.

Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra ngày 23.7 tại Nagoya đã mang đến thử thách không nhỏ cho đội tuyển nữ Việt Nam. Theo kết quả bốc thăm, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Loan và Thái Lan. Đây được đánh giá là bảng đấu có tính cạnh tranh rất cao khi quy tụ nhiều đội bóng giàu thành tích của bóng đá nữ châu Á.

Đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với các đối thủ mạnh ẢNH: VFF

Nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất, ban huấn luyện đã xây dựng giáo án tập luyện theo từng giai đoạn, chú trọng nâng cao nền tảng thể lực, hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật và tăng cường cọ xát thông qua các trận đấu giao hữu. Sau giai đoạn tập trung trong nước, đội tuyển sẽ sang nước ngoài tập huấn để tiếp tục hoàn thiện lực lượng, thích nghi với điều kiện thi đấu và nâng cao khả năng chuyên môn trước khi bước vào chiến dịch ASIAD 2026.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm cao, đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu thể hiện hình ảnh tích cực, phát huy tối đa năng lực trước những đối thủ mạnh, qua đó hướng tới thành tích tốt tại đấu trường ASIAD 2026.

Không có gương mặt kỳ cựu Huỳnh Như

Trong danh sách hội quân lần này, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có Huỳnh Như... nhưng là tiền vệ trẻ Cù Thị Thị Huỳnh Như của Trung tâm TDTT Thống Nhất (TP.HCM). Tiền đạo kỳ cựu Huỳnh Như không được HLV Hoàng Văn Phúc triệu tập.

Các chân sút trẻ như Ngọc Minh Chuyên, Lưu Hoàng Vân (đội trưởng U.20 nữ Việt Nam) được ưu tiên trao cơ hội, nhằm gầy dựng thế hệ kế cận cho bóng đá nữ Việt Nam.

Một điểm đáng chú ý khác là Nguyễn Thị Thanh Nhã được điền tên ở vị trí hậu vệ. Trước đây, cầu thủ "hot girl" thường được HLV Mai Đức Chung điền tên ở nhóm tiền vệ. Nhưng trên thực tế, với đặc thù vị trí của Thanh Nhã, việc gọi là tiền vệ hoặc hậu vệ (cánh) thường không có sự khác biệt trong nhiều sơ đồ chiến thuật. Lần tập trung này, HLV Hoàng Văn Phúc đặt Nhã vào hệ thống phòng ngự.