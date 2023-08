Đội tuyển nữ Việt Nam: Kim Thanh ấn tượng nhất, Thanh Nhã đầy tiềm năng

Đội tuyển nữ Việt Nam đã để lại hình ảnh đẹp về tinh thần thi đấu và nỗ lực vượt bậc trong lần đầu bước ra sân chơi World Cup 2023. Song không chỉ có khía cạnh tinh thần, mà nhiều cầu thủ còn ghi dấu ấn chuyên môn đậm nét, thi đấu đáng khen trước những đối thủ hàng đầu thế giới.

Thủ môn Kim Thanh

Thủ môn Kim Thanh là cầu thủ có màn trình diễn ấn tượng bậc nhất đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023. Ngay trận ra quân gặp Mỹ, người gác đền sinh năm 1993 đã thi đấu chắc chắn và bản lĩnh khi giải nguy thành công quả phạt đền của tiền đạo huyền thoại Alex Morgan.

Ở trận này, Kim Thanh có 5 pha cứu thua, 4 pha đấm bóng, 6 pha giải nguy. Thủ môn của CLB TP.HCM được báo chí quốc tế ca ngợi là "người hùng" giúp đội tuyển nữ Việt Nam thua với cách biệt chấp nhận được trước đội bóng nữ mạnh nhất thế giới.

Thủ môn Kim Thanh có giải đấu đáng nhớ REUTERS

Đến trận gặp Bồ Đào Nha, Kim Thanh tiếp tục chơi tốt với 7 pha cứu thua, 1 pha đấm bóng, 2 pha phá bóng giải nguy. Theo chấm điểm của hãng thống kê nổi tiếng Whoscored, Kim Thanh là thủ môn hay nhất ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2023. Đến trận hạ màn gặp Hà Lan, dù Kim Thanh thủng lưới 5 bàn trong hiệp 1 nhưng đó đều là những tình huống dứt điểm rất khó. Nếu không có sự xuất sắc của Kim Thanh, điển hình với pha cứu thua xuất thần cuối hiệp 1, đội tuyển nữ Việt Nam đã thủng lưới nhiều hơn.

Sau 3 trận, đội tuyển nữ Việt Nam hứng chịu tới 96 pha dứt điểm (theo thống kê của FIFA), nhưng chỉ thủng lưới 12 bàn. Tài năng của Kim Thanh đã rực sáng ở sân chơi khắc nghiệt nhất.

Trung vệ Diễm My

Trung vệ Lê Thị Diễm My là cầu thủ chơi ấn tượng nhất ở hàng hậu vệ với trọn vẹn 270 phút góp mặt trên sân. Không có thể hình lý tưởng, nhưng Diễm My chơi lăn xả, đọc tình huống tốt và không ngần ngại đối đầu với những tiền đạo cao to hơn.

Trung vệ sinh năm 1996 đã phần nào khỏa lấp của Chương Thị Kiều nhờ nỗ lực bền bỉ. Điều đáng nói là cách đây 1 năm, thực tế Diễm My còn không phải lựa chọn hàng đầu của HLV Mai Đức Chung ở hàng phòng ngự.

Diễm My thi đấu tự tin ở hàng phòng ngự AFP

Cặp trung vệ tối ưu lúc đó là Chương Thị Kiều và Thu Thương. Tuy nhiên, khi Chương Thị Kiều chấn thương, Diễm My đã cố gắng tập luyện, bù đắp thiệt thòi thể hình bằng lối chơi đầu óc, thông minh và khôn khéo để giúp hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam chống đỡ những đối thủ hàng đầu.

World Cup 2023 là điểm tựa để "chắp cánh" cho Diễm My, giúp trung vệ của CLB Than Khoáng sản Việt Nam trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự.

Tiền vệ Dương Thị Vân

Dương Thị Vân cũng có giải đấu đáng nhớ với màn thể hiện tốt xuyên suốt 3 trận đấu. Sau trận đầu chỉ ra sân 8 phút do dính chấn thương ở buổi tập trước đó, Dương Thị Vân đá tròn vai ở cả trận gặp Bồ Đào Nha và Hà Lan.

Gặp bất lợi trước đối thủ bởi thể hình nhỏ bé, nhưng Dương Thị Vân tiềm ẩn sức chiến đấu phi thường, cùng những bước chạy miệt mài, bền bỉ để cùng đồng đội giữ thế trận.Màn thể hiện ở World Cup là phần thưởng xứng đáng cho cố gắng của Dương Thị Vân, cầu thủ mà dù không cao lớn những khiến đối thủ phải “ngước nhìn”.

Trung vệ Trần Thị Thu

Trần Thị Thu đã chứng tỏ đẳng cấp ở World Cup 2023 trong vai trò trung vệ lệch cánh. Lối chơi quyết liệt pha trộn với sự thông minh đã giúp Trần Thị Thu "chốt cứng" một suất trong hàng thủ 3 người.

Pha bóng phản ánh rõ nhất năng lực của cầu thủ thuộc biên chế đội nữ TP.HCM là tình huống rướn chân cản phá bóng ngay trên vạch vôi trước khi đối thủ kịp băng vào ở trận đội tuyển nữ Việt Nam so tài với Hà Lan.

Trần Thị Thu

Cùng với Trần Thị Thu hay Diễm My, trung vệ trẻ Thu Thương cũng có giải đấu đáng khen khi đá chính cả 3 trận ở World Cup 2023 dù mới 23 tuổi. Tuy nhiên, những sai sót xuyên suốt giải, đặc biệt ở trận gặp Hà Lan cho thấy Thu Thương cần nỗ lực hơn, đặc biệt phải cố gắng giữ vị trí khi Chương Thị Kiều đã trở lại.

Tiền vệ Trần Thị Hải Linh

Trần Thị Hải Linh là một trong hai cầu thủ trẻ nhất (cùng với Thanh Nhã) trong đội hình đội tuyển nữ Việt Nam đá chính ở World Cup 2023, khi được trao cơ hội góp mặt trong đội hình xuất phát ở tuổi 22. Cầu thủ sinh năm 2001 có 2 trận đá chính (thi đấu tổng cộng 179 phút chính thức) và 1 trận vào sân từ ghế dự bị.

Hải Linh đau đớn sau pha va chạm với cầu thủ đội Mỹ ĐỨC ĐỒNG

Hải Linh hoàn thành nhiệm vụ ở hàng tiền vệ AFP

Điểm mạnh của Hải Linh là thể hình, lối chơi thông minh cùng khả năng chuyền bóng rất tốt trước áp lực của đối thủ. Hải Linh đã chơi đạt yêu cầu trong trận gặp Mỹ khi điều bóng hiệu quả, giúp hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam giải vây, các trận sau đó cũng đá ở mức tròn vai, không "kém cạnh" các đàn chị như Dương Thị Vân, Thái Thị Thảo.

Được đôn lên từ đội U.20 và tạo điều kiện thi đấu liên tục thời gian qua, Hải Linh sẽ là trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian tới.

Tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã

Thanh Nhã đá chính 2 trận ở World Cup 2023, và nếu không bị sốt trước trận đầu gặp Mỹ, cầu thủ sinh năm 2001 nhiều khả năng đá chính đủ 3 trận.

Thanh Nhã đá trọn vẹn 2 trận gặp Hà Lan và Bồ Đào Nha AFP

Dù Thanh Nhã ở giải này không còn thể hiện những pha bứt tốc đáng xem như đã thể hiện trước Đức bởi đối thủ chơi quá chặt chẽ và kinh nghiệm, nhưng tiền vệ của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đá xông xáo, lăn xả, tích cực hỗ trợ phòng ngự và có những pha chuyển đổi từ thủ sang công khá tốt.

Ở trận gặp Hà Lan, Thanh Nhã đã có đường chuyền như đặt, xé toang hàng thủ Hà Lan cho Bích Thùy băng xuống đối mặt thủ môn ngay phút thứ 4. Nếu Bích Thùy xử lý bình tĩnh hơn, có thể Thanh Nhã đã có 1 đường kiến tạo ở World Cup 2023.