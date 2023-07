Đội tuyển nữ Việt Nam nhận sự quan tâm đặc biệt trước trận gặp New Zealand

Chia sẻ cùng các thành viên của ban huấn luyện, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh: "Sự có mặt của đội tuyển nữ Việt Nam tại New Zealand là điều mà cộng đồng tại đây chờ mong từ 1 năm nay. Ngay khi có thông tin HLV trưởng Mai Đức Chung tới dự Lễ bốc thăm VCK World Cup nữ 2023 tại TP.Auckland và đi khảo sát các địa điểm thi đấu, mọi người rất hào hứng và là nguồn khích lệ rất lớn đối với cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand".



Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung (đứng) bày tỏ sự vui mừng khi đội tuyển nữ Việt Nam tới thi đấu tại New Zealand VFF

Đại sứ Nguyễn Văn Trung cũng khẳng định các thành viên Đại sứ quán và cộng đồng tại New Zealand sẽ luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian tập huấn và thi đấu sắp tới.

HLV Mai Đức Chung cảm ơn sự quan tâm của cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand VFF

HLV Mai Đức Chung cũng chia sẻ về hành trình đến với New Zealand của đội tuyển nữ Việt Nam và cho biết toàn đội đang tiếp tục luyện tập, chuẩn bị kỹ lưỡng cho VCK World Cup 2023.

VFF

Các CĐV Việt Nam từ các thành phố xung quanh Napier cũng gửi tặng những phần quà động viên tinh thần các cầu thủ và cùng nhau tới sân McLean Park để cổ vũ cho trận giao hữu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và chủ nhà New Zealand.