Đội tuyển quốc gia PUBG Mobile tạo đà với 2 top 1 trong ngày đầu thi đấu

Đây là kỳ ASIAD thứ hai liên tiếp đưa esports vào chương trình tranh huy chương chính thức. Tại ASIAD 20, đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự 4 nội dung với những tuyển thủ và huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, từng thi đấu tại nhiều giải đấu chuyên nghiệp trong nước và quốc tế.

Trong số đó, PUBG Mobilelà một trong những nội dung nhận được nhiều sự chú ý khi đội hình tuyển Việt Nam sở hữu bộ khung gồm các tuyển thủ Team Flash là: Võ Minh Thắng (HàDè), Phạm Văn Trung (Bowz), Nguyễn Ngọc Thiện (Topz), Nguyễn Anh Quân (Win) và Phạm Văn Hiếu (Zhius) cùng HLV Lê Quang Huy (Cii).

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, các VĐV PUBG Mobile đã cho thấy khả năng thích nghi với sân chơi châu lục. Sau những trận đấu đầu tiên chưa thực sự bứt phá, đội tuyển quốc gia PUBG Mobile Việt Nam thi đấu khởi sắc ở 2 trận đấu cuối cùng khi lần lượt giành top 1 ở trận thứ 4 và thứ 5.

Các VĐV quốc gia Việt Nam bộ môn PUBG Mobile tại ASIAD 20 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hai chiến thắng quan trọng giúp đội tuyển quốc gia PUBG Mobile Việt Nam cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng và khép lại ngày thi đấu đầu tiên ở hạng 4 với 51 điểm. Kết quả này tiếp thêm sự tự tin cho các VĐV trước khi bước vào ngày thi đấu tiếp theo, nơi cuộc cạnh tranh huy chương sẽ tiếp tục diễn ra quyết liệt.

Trước khi đến với ASIAD 20, các tuyển thủ Team Flash đã có một năm 2026 tương đối thành công. Tại PUBG Mobile World Cup 2026 thuộc khuôn khổ Esports World Cup, Bowz, Topz, Win và Zhius cùng Team Flash cán đích ở vị trí thứ 7 thế giới và nhận 137.500 USD tiền thưởng. Đây cũng là thành tích tốt nhất của một đại diện PUBG Mobile Việt Nam sau 3 kỳ PMWC.

Ở đấu trường quốc nội, Team Flash tiếp tục bảo vệ thành công chức vô địch PUBG Mobile Pro League Vietnam mùa Thu 2026. Đội giành 223 điểm sau 18 trận Chung kết Tổng, qua đó có chức vô địch quốc gia thứ hai liên tiếp trong năm.

Những kinh nghiệm tích lũy từ hệ thống giải đấu chuyên nghiệp là nền tảng quan trọng để các VĐV bước vào ASIAD 20. Tuy nhiên, sân chơi này cũng đặt ra những yêu cầu khác biệt khi PUBG Mobile được tổ chức theo phiên bản Asian Games, đòi hỏi các VĐV phải thích nghi với thể thức và đặc thù thi đấu riêng.

Bảng xếp hạng điểm số trong ngày đầu tiên của bộ môn PUBG Mobile ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong bối cảnh đó, việc duy trì bộ khung đã cùng nhau giành vé tham dự đại hội, kết hợp với kinh nghiệm tích lũy từ những sân chơi quốc tế, là cơ sở để đội tuyển Việt Nam tiếp tục hoàn thiện khả năng phối hợp và chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh sắp tới.

Vào ngày mai, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục cạnh tranh với 11 đội tuyển bao gồm Trung Quốc (đương kim vô địch), Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Jordan, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Uzbekistan và đội chủ nhà Nhật Bản. Sau 6 trận của ngày 2, BTC sẽ xét tổng điểm trong 2 ngày thi đấu để quyết định thành tích huy chương chung cuộc.

Các VĐV sẽ cần duy trì sự ổn định, tận dụng tốt những cơ hội giành thứ hạng cao và hạn chế sai lầm trong 6 trận đấu còn lại. Nếu tiếp tục phát huy khả năng phối hợp cùng phong độ đã thể hiện ở 2 trận đấu cuối ngày đầu tiên, đội tuyển Việt Nam có thể tiếp tục cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và cạnh tranh huy chương tại ASIAD 20.