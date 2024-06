Đội tuyển Thái Lan cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc cho tấm vé đi tiếp

Ở trận đấu thuộc lượt trận thứ 5 diễn ra ngày 6.6, đội tuyển Thái Lan dù có bàn thắng dẫn trước nhưng đã để chủ nhà Trung Quốc cầm hòa đáng tiếc với tỷ số 1-1. Kết quả này khiến "voi chiến" bỏ lỡ cơ hội san bằng cách biệt về mặt điểm số với đội bóng của đất nước tỷ dân trên bảng xếp hạng bảng C và mất quyền tự quyết ở lượt trận cuối. Tuy nhiên, hy vọng lọt vào vòng trong vẫn chưa tắt hẳn với đội tuyển Thái Lan.

Hiện tại, đội tuyển Hàn Quốc với 13 điểm đã chắc chắn đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á với ngôi nhất bảng C. Trong khi đó, đội tuyển Trung Quốc đứng nhì bảng C với 8 điểm (hiệu số bàn thắng bại: 9/8), còn Thái Lan đứng thứ 3 với 5 điểm (hiệu số bàn thắng bại: 6/8). Tấm vé đi tiếp còn lại ở bảng C vào vòng loại cuối cùng World Cup 2026 sẽ là cuộc cạnh tranh giữa đội tuyển Trung Quốc và Thái Lan.

Bảng xếp hạng bảng C - vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á trước lượt trận cuối cùng FAT

Dù không có quyền tự quyết, nhưng cửa đi tiếp vẫn còn với đội bóng xứ sở chùa vàng. Đoàn quân của HLV Masatada Ishii chỉ đối đầu với đội tuyển Singapore (đã bị loại) ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 11.6. "Voi chiến" còn có lợi thế lớn khi được thi đấu trên sân nhà. Trong khi đó, đội tuyển Trung Quốc đối mặt với thử thách cực đại, khi phải làm khách trên sân của đội tuyển Hàn Quốc ở lượt trận cuối.

Trong trường hợp này, đội tuyển Thái Lan bắt buộc phải giành chiến thắng trước Singapore, với cách biệt càng lớn càng tốt (để xét hiệu số bàn thắng bại). Tuy nhiên, đây chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ để đội tuyển Thái Lan đi tiếp là Trung Quốc phải thua trước Hàn Quốc (thậm chí thua đậm). Ở lượt đi, đội tuyển Thái Lan từng thắng Singapore 3-1, còn Trung Quốc nhận thất bại 0-3 trước Hàn Quốc. Đây chính là cơ sở để người hâm mộ bóng đá xứ sở chùa vàng hy vọng vào tấm vé tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2026 cho đội nhà.

Đội tuyển Thái Lan buộc thắng Singapore, đồng thời Trung Quốc phải thua Hàn Quốc. Như vậy, "voi chiến" mới có cơ hội đi tiếp khi so hiệu số bàn thắng bại FAT

Tại vòng loại World Cup 2026, nếu hai đội bằng điểm, chỉ số phụ được xét đến đầu tiên là hiệu số bàn thắng bại. Ngày 11.6, đội tuyển Thái Lan gặp Singapore lúc 19 giờ 30, còn Trung Quốc đối đầu Hàn Quốc vào 18 giờ (theo giờ Việt Nam)