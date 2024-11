Đội tuyển Việt Nam 'chia tay' sân Mỹ Đình: Sẽ tái ngộ với điều kiện đặc biệt này…

Hai năm trước, trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Thái Lan và VN đã phải chuyển về sân Thammasat (ngoại ô Bangkok) vì sân vận động Rajamangala (nằm ở trung tâm thủ đô Bangkok) tổ chức một sự kiện âm nhạc. Việc hàng vạn khán giả giẫm lên cỏ khiến sân Rajamangala không đủ tiêu chuẩn để tổ chức trận đấu chính thức tại AFF Cup.

Sân Mỹ Đình không thể cùng lúc tổ chức những sự kiện lớn, trong đó có bóng đá ẢNH: ĐỘC LẬP

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) quy định sân phải đảm bảo giữ tốt mặt cỏ ít nhất 21 ngày trước khi trận đấu diễn ra. Đêm nhạc Anh trai say hi tổ chức ngày 7.12 đồng nghĩa với việc đội tuyển VN sẽ không thể thi đấu các trận sân nhà ở vòng bảng AFF Cup 2024 tại đây, khi tiếp Indonesia (ngày 15.12) và Myanmar (ngày 21.12). Do vậy, VFF buộc phải tính toán phương án khác, trong đó sân Việt Trì đang nổi lên như ứng cử viên hàng đầu.

Sân Việt Trì (được xây mới lại năm 2005 và nâng cấp toàn diện năm 2019) có sức chứa 20.000 chỗ ngồi, từng đăng cai bảng A môn bóng đá nam tại SEA Games 31. Gần nhất, sân này được VFF chọn là địa điểm thi đấu vòng loại U.17 châu Á 2025. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á đã khảo sát sân và hoàn toàn hài lòng về cơ sở vật chất tại đây cũng như điều kiện ăn ở tại các khách sạn ở Phú Thọ, đáp ứng được yêu cầu của các đội khách. Một chi tiết rất quan trọng khác, thời gian di chuyển bằng ô tô từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) về Phú Thọ chỉ khoảng 45 phút, khá thuận tiện khi các đội nước ngoài đến VN thi đấu.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận định: "Nếu lãnh đạo sân Mỹ Đình đã ký hợp đồng với nhà tổ chức Anh trai say hi thì phải tôn trọng. Mọi người âu lo nếu đội tuyển không tổ chức ở sân Mỹ Đình sẽ thiệt hại về tiền bán vé, nhưng chưa chắc đá ở Mỹ Đình sẽ đảm bảo đầy sân. Thực ra lúc này sức hút của đội tuyển VN không lớn, nếu nhìn lại lượng khán giả các trận gần đây. Do đó, nếu đá ở những sân nhỏ hơn, với sức chứa 20.000 - 30.000 chỗ ngồi, cũng không phải vấn đề gì. Ngược lại, đôi khi sự góp mặt của đội tuyển VN ở các địa phương khác sẽ giúp đời sống văn hóa tinh thần của người dân nơi đó trở nên phong phú hơn".

Theo lịch thi đấu dự kiến, đội tuyển VN sẽ đá 2 trận sân nhà vòng bảng trước Indonesia và Myanmar, 2 chuyến làm khách tại Lào (ngày 9.12), Philippines (ngày 18.12). Nếu vượt qua vòng bảng, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có những trận lượt đi lượt về ở vòng knock-out vào các ngày 26.12, 27.12 và 29.12, 30.12, đủ thời gian để sân Mỹ Đình hoàn tất bảo dưỡng mặt cỏ và chào đón đội tuyển VN trở lại.