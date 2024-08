Đội tuyển Việt Nam đấu kín nội bộ, đội Nga 70 người đến Hà Nội bằng chuyên cơ

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 30.8, để bắt đầu quá trình chuẩn bị cho giao hữu quốc tế LPBank Cup 2024. Chiều cùng ngày, HLV Kim Sang-sik cùng các cầu thủ sẽ ra sân tập luyện buổi đầu tiên, hướng đến các trận đấu gặp đối thủ mạnh là đội tuyển Nga và đội tuyển Thái Lan.

Cụ thể, trong giai đoạn tập luyện từ ngày 30.8 đến 3.9, đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu tập nội bộ vào chiều 1.9. Đây là bước quan trọng để ông Kim Sang-sik có thể đánh giá lực lượng và đưa ra nhiều sự chuẩn bị về mặt chuyên môn. Do đó, trận đấu này diễn ra mà không có sự góp mặt của giới truyền thông.

Đội tuyển Việt Nam có 2 trận đấu chất lượng dịp FIFA Days tháng 9 ĐỘC LẬP

Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nga sẽ có buổi tập chính thức vào chiều 4.9, trước khi so tài với nhau trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào 20 giờ ngày 5.9. Trước đó, đội tuyển Nga với lực lượng hùng hậu thành viên sẽ đến Hà Nội bằng chuyên cơ.

Sau trận đấu với đội tuyển Nga, thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ có thêm quỹ thời gian 4 ngày để chuẩn bị (từ ngày 6 đến 9.9). Vào lúc 20 giờ ngày 10.9, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với "đại kình địch" Thái Lan.

Danh sách đội tuyển Việt Nam VFF

Trước đó vào ngày 21.8, HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách gồm 26 cái tên sẽ góp mặt trên đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho giao hữu quốc tế LPBank Cup 2024, dịp FIFA Days tháng 9. Ban huấn luyện sau đó đã có sự điều chỉnh về mặt nhân sự, khi thay thế Nguyễn Văn Toàn bằng Phan Văn Đức.

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn không kịp bình phục chấn thương cổ chân nên đành lỡ hẹn với đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung lần này. Nhằm đảm bảo lực lượng cho đội tuyển, HLV Kim Sang-sik quyết định triệu tập bổ sung tiền vệ Phan Văn Đức.

Đây là lần đầu tiên sau 2 năm, Phan Văn Đức mới có dịp trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia. Quyết định của ông Kim cũng dễ hiểu, bởi cầu thủ người Nghệ An đang có phong độ khá tốt, cùng trạng thái thể lực sung mãn. Trong màn so tài với Buriram United FC tối 22.8, Văn Đức ghi bàn thắng ngay ở phút 3, mở ra chiến thắng 2-1 của CLB Công an Hà Nội trước đối thủ đến từ Thái Lan tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á.