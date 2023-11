Đội tuyển Việt Nam: Độ 'liều' của ông Troussier

Thắt chặt an ninh sân Mỹ Đình

Cách đây vài ngày, VFF và các cơ quan chức năng đã họp bàn về công tác an ninh trận đấu giữa đội tuyển VN và Iraq.

Cuộc họp có sự tham dự của Phó tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu, Chánh văn phòng VFF Cao Ngọc Cẩm, đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an, đại diện Công an TP.Hà Nội, đại diện Khu liên hợp thể thao quốc gia, đại diện Công ty KTC VN.

Tại cuộc họp, các bên đã thảo luận và thống nhất các phương án phối hợp để đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu; bảo vệ sân bay khi các đoàn đến, nơi ở, nơi tập luyện, thi đấu; bố trí các phương án giao thông theo quy định cho các đoàn.

Trong các ngày diễn ra trận đấu, các bộ phận liên quan sẽ cùng phối hợp để hướng dẫn các lực lượng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh trật tự...

Hạnh An