Đội tuyển Việt Nam đủ ‘vốn liếng’ để gây sốc trước Iraq

Đội Iraq cực mạnh, nhưng…

"Chúng ta đến đây với hy vọng chiến thắng đội Iraq. Mục tiêu của đội tuyển VN rất rõ ràng, tôi mong mọi người hãy suy nghĩ một cách tích cực, đồng lòng đoàn kết. Iraq vừa thi đấu ở Indonesia nên cũng có khó khăn riêng. Họ cũng giống chúng ta, cũng mệt mỏi. Đội bóng nào chuẩn bị tốt hơn, còn lòng khát khao cao hơn sẽ giành chiến thắng. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tạo nên kỳ tích", HLV Kim Sang-sik chia sẻ trước thềm buổi tập đầu tiên của đội tuyển VN tại Basra (Iraq) sau hành trình di chuyển rất dài.

Bề dày kinh nghiệm chính là một trong những “vốn liếng” quan trọng của đội tuyển VN (trái) VFF

Đội tuyển VN có trận đấu thứ ba gặp Iraq chỉ trong 8 tháng qua. Hai trận trước đó, đội bóng khi ấy được huấn luyện bởi ông Philippe Troussier lần lượt thua 0-1 (vòng loại World Cup 2026) và 2-3 (Asian Cup 2023). Cách biệt thua chỉ là 1 bàn, nhưng trong hai trận này, Iraq vượt trội trên cả phương diện sức mạnh thể chất, tổ chức lối chơi, thể lực lẫn phẩm chất ngôi sao.

Thách thức dành cho thầy trò ông Kim Sang-sik không thuần túy chỉ có Iraq cực mạnh, mà còn là khí hậu nóng bức, cùng áp lực từ "chảo lửa" Basra với hơn 65.000 chỗ ngồi. Đội tuyển Iraq đã bị phạt, phải chơi trên các sân trung lập trong ba thập niên qua, trước khi được trở lại Baghdad để thi đấu sân nhà sau khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) bật đèn xanh. Việc bóng đá trở lại với Basra đã mang đến sự hưng phấn cho đội tuyển Iraq và cả người hâm mộ.

Tuy nhiên khi bóng còn chưa lăn, mọi khả năng đều có thể xảy ra. Tuyên bố có thể thắng Iraq của HLV Kim Sang-sik không phải nói suông. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã nhìn thấy tiềm năng của học trò. Trước tiên là sức mạnh tấn công đã được đánh thức sau quãng thời gian dài "say ngủ". Khác với HLV Troussier vốn thử nghiệm rất nhiều, HLV Kim Sang-sik trả học trò trở lại vị trí phù hợp. Đơn cử, trung phong Tiến Linh từng bị kéo lùi sâu để hỗ trợ phát triển bóng dưới thời ông Troussier, nay được ông Kim cho phép nhô cao bám vòng cấm, xử lý đơn giản nhất có thể. Hoàng Đức, Quang Hải, Hùng Dũng được thoải mái phối hợp đập nhả để mở ra khoảng trống xuyên phá. Việc đảm bảo kỷ luật phòng ngự và trao không gian tự do cho cầu thủ khi tấn công của HLV Kim Sang-sik bước đầu có hiệu quả.

Chìa khóa chiến thắng

Khác biệt giữa các đội hàng đầu châu Á (trong đó có Iraq) với phần còn lại nằm ở chỗ: họ luôn biết khi nào nên đá nhanh, đá chậm, tăng tốc hay giảm nhịp để tiết kiệm sức. Việc kiểm soát nhịp độ trận đấu là chìa khóa chiến thắng, mà dưới thời HLV Troussier hay trước đó là HLV Park Hang-seo, đội tuyển VN thường không làm được. Để giữ nhịp chơi và chọn được thời cơ "đả thương" đối thủ, các cầu thủ cần có sức bền tâm lý tốt, bản lĩnh để chịu đựng áp lực, thay vì cuốn vào cuộc chiến cơ bắp như những thất bại trước. Hình ảnh cầu thủ gắng sức lao lên ở phút cuối trận lượt đi dẫn đến thủng lưới, trong khi đáng ra phải đá chậm lại, sẽ không được tái diễn trong cuộc so tài với Iraq nếu đội tuyển VN còn muốn thắng.

Khi còn thi đấu cho đến khi huấn luyện Jeonbuk, HLV Kim Sang-sik luôn có cái đầu "lạnh", biết lúc nào nên bung sức, lúc nào cầm kìm hãm năng lượng. Dạy cầu thủ phân phối sức lực hợp lý là cả hành trình dài, mà ông Kim cần bắt đầu ngay từ những trận đấu khó trước Iraq.

Một ưu thế nữa của đội tuyển VN, đó là bề dày kinh nghiệm. 3 năm qua, Quang Hải cùng đồng đội đã chạm trán Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Úc, Hàn Quốc, Iran, Iraq, UAE, Uzbekistan… đều là những nền bóng đá mạnh nhất châu lục, nhờ vậy quen với cường độ thi đấu của các đội mạnh. Điểm đáng khen nhất của đội so với trước đây, là nếu có thất bại, cũng là do chênh lệch trình độ, chứ không phải do hạn chế về tâm lý, cứ ra sân gặp đội mạnh là run.

Mà chênh lệch trình độ có thể khỏa lấp bằng chiến thuật hợp lý, cộng với đôi chút may mắn. Với nhà cầm quân trưởng thành từ nền bóng đá Hàn Quốc vốn rắn rỏi, trọng kỷ luật và tinh thần chiến đấu như ông Kim Sang-sik, việc tạo dựng nền tảng tâm lý tốt là nhiệm vụ đầu tiên, sau đó mới đến củng cố hàng thủ và lên đấu pháp hợp lý cho từng giai đoạn của trận đấu. Ở cuộc so tài với Philippines, ông Kim đã cho thấy khả năng xoay xở rất tài tình và linh hoạt. Nếu tiếp tục đọc trận đấu và xoay bài phù hợp, HLV người Hàn Quốc cùng học trò có thể gây bất ngờ vào ngày 12.6 sắp tới.