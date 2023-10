Đội tuyển Việt Nam: Lăng kính V-League và hành trình World Cup đầy nhọc nhằn

Nỗi bất an từ sân chơi nội

V-League 2023 - 2024 đã trôi qua được hai vòng và nếu nhìn nhận, phân tích kỹ lưỡng sẽ thấy có nhiều trận đấu mà sự xuất sắc lại hầu như thuộc về các ngoại binh, như bộ đôi Rafaelson - Hendrio của Nam Định, phong độ chói sáng của Lucas trong màu áo Hải Phòng. Và nếu có những nội binh tỏa sáng thì lại là những cựu binh như Đinh Thanh Trung (đội Hà Tĩnh), hay những cái tên không được đánh giá cao như Hoàng Nam (Hải Phòng), A Mít, Văn Lợi (Thanh Hóa).

Hoàng Đức (28) bị phạm lỗi thô bạo trong trận đấu gặp đội Thanh Hóa MINH TÚ

Những người chơi ổn định và ấn tượng nhất sau hai vòng đấu đầu tiên lại là những gương mặt mà HLV Troussier đã bỏ quên trong đợt tập trung tháng 10, như: Hồng Duy, Thanh Hào, Hữu Tuấn, Nguyên Mạnh của đội đang dẫn đầu bảng Nam Định; chân sút nội xuất sắc nhất vòng 1 Quang Nam (đội Hà Tĩnh) với cú đúp bàn thắng vào lưới đội Thanh Hóa; Văn Thanh - Tấn Tài (đội Công an Hà Nội) cũng đang cho thấy sức mạnh vượt trội với uy lực tấn công hiệu quả bên hành lang cánh phải.

Trong số những cầu thủ được thi đấu các trận dịp FIFA Days hồi tháng 10, có chăng trung vệ Việt Anh (đội Công an Hà Nội), tiền vệ trẻ Thái Sơn (Thanh Hóa) hay tân binh Minh Trọng (Bình Dương) còn có màn trình diễn ấn tượng và để lại những dấu ấn nhất định tại sân chơi quốc nội. Còn lại thì đa số mất phong độ hoặc chấn thương một cách đáng tiếc, như: Đội trưởng Quế Ngọc Hải chưa thể trở lại sau chấn thương cơ; Quang Hải và Văn Hậu vẫn đang dưỡng thương, phải ít nhất 1 tháng nữa mới tập lại; Tiến Linh đeo băng đội trưởng đội Bình Dương nhưng thi đấu mờ nhạt trong trận thắng Bình Định; Văn Toàn liên tiếp 2 trận phải ngồi dự bị; Tuấn Hải liên tục cày ải cho đội Hà Nội ở cả hai đấu trường và phong độ cũng phập phù, trận hay trận dở; nhạc trưởng Tuấn Anh mất hút nơi hàng tiền vệ của HAGL.

S Ự ÁM ẢNH CỦA NHỮNG CA CHẤN THƯƠNG

Pha vào bóng của Văn Lợi (đội Thanh Hóa) với Hoàng Đức ở những phút cuối trận tại vòng 2 V-League khiến khán giả thót tim. May mắn kết quả kiểm tra y tế sau đó, Đức chỉ bị đau phần mềm và nhiều khả năng có thể thi đấu tại vòng 3, và kịp góp mặt trong đợt tập trung của đội tuyển VN (dự kiến ngày 6.11). Nhưng V-League vẫn luôn ẩn chứa rất nhiều hiểm nguy với những pha vào bóng mang tính triệt hạ đối thủ. Hoàng Đức đã may mắn thoát hiểm. Nhưng không ai nói trước được ở vòng 3, liệu có điều gì xảy ra với các cầu thủ khi các trận đấu ngày càng quyết liệt. Hàng thủ đội tuyển VN đã tỏ ra non nớt và yếu đuối khi không có sự góp mặt của Ngọc Hải - Thành Chung - Tiến Dũng. Nếu như đội tuyển mất thêm quân, sẽ lấy vũ khí gì để đối phó với đội tuyển Iraq và Philippines.

HLV Troussier dự khán V-League

Có lẽ Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) cần phải có tiếng nói nghiêm khắc hơn nữa về những hành vi phi thể thao như những pha bóng thô bạo đã xảy ra. Không có chiếc thẻ nào được rút ra trong tình huống tranh chấp của Hoàng Đức với Văn Lợi. Nếu cần, phải có phạt nguội bổ sung để răn đe những cái đầu nóng, bảo vệ đôi chân cho cầu thủ.

Đến thời điểm này không còn thời gian cho HLV Troussier và ê kíp của mình thử nghiệm nhân sự nữa. Phong độ của các cầu thủ là quan trọng, nhưng bản lĩnh, năng lực của các cựu binh cũng cần được xem xét một cách cẩn trọng và kỹ lưỡng. Đúng là chúng ta cần bồi dưỡng, đào tạo những cầu thủ trẻ bởi họ sẽ là những hạt nhân chính của đội tuyển VN sau 2, 3 năm nữa. Nhưng phải thẳng thắn thừa nhận là đến lúc này những Văn Khang, Văn Cường, Đình Bắc, Minh Trọng vẫn mới chỉ là những lứa cầu thủ thuộc diện tiềm năng. Họ còn phải học hỏi, hoàn thiện rất nhiều thì mới có thể đủ năng lực để gánh vác nhiệm vụ của đội tuyển.

Giấc mơ World Cup Cup thật đẹp, nhưng nếu chúng ta không có những kế hoạch, mục tiêu và hành động một cách chính xác thì "giấc mơ sẽ mãi chỉ là giấc mơ". Nếu như trong loạt trận thi đấu vào tháng 11.2023, thầy trò HLV Troussier không kiếm được từ 3 - 4 điểm thì chặng đường tiếp theo sẽ vô cùng khó khăn. Và thậm chí nếu chúng ta không có được điểm nào thì nhiều khả năng cũng sẽ sớm phải nói lời chia tay "giấc mơ World Cup".