Sau 1 giờ 30 phút bay, chuyến bay chở đội U.23 Việt Nam đã đáp xuống sân bay Suvarnabhumi (Bangkok) lúc 14 giờ. Thầy trò HLV Kim Sang-sik được hỗ trợ nhiệt tình trong các khâu làm thủ tục nên nhanh chóng lấy hành lý, ra xe buýt và trở về khách sạn The Quarter Ramkhamhaeng, cách sân bay khoảng 20 phút di chuyển.

Đội U.23 Việt Nam đã đến Thái Lan, luyện tập ngay cho trận gặp Lào

Đội U.23 Việt Nam sẽ ăn nhẹ, tiếp năng lượng và nghỉ ngơi một chút rồi ngay lập tức lao vào luyện tập.

Khuất Văn Khang và các đồng đội được bố trí tập tại sân RBAC University, cách khách sạn khoảng 20 phút di chuyển.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ luyện tập ngay trong chiều 1.12 để chuẩn bị cho trận ra quân gặp Lào vào 3.12 tới ẢNH: NHẬT THỊNH

Buổi tập của đội U.23 Việt Nam sẽ bắt đầu lúc 17 giờ. Với dàn cầu thủ được lựa chọn kỹ lưỡng và sự chuẩn bị bài bản, thầy trò HLV Kim Sang-sik mang theo quyết tâm cao nhất, hướng đến mục tiêu cạnh tranh tấm HCV môn bóng đá nam.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, bà Hoàng Diễm Hạnh ra sân đón đoàn ẢNH: NHẬT THỊNH

Vào lúc 16 giờ ngày 3.12, đội U.23 Việt Nam có trận ra quân gặp Lào trên sân Rajamangala. Ở lần đối đầu gần nhất, thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng 3-0 trong trận đấu thuộc bảng B giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025.