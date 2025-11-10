Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Người Việt năm châu

Đội Việt Nam giành giải nhất cuộc thi nấu ăn ở Hàn Quốc

Thụy Miên
Thụy Miên
10/11/2025 15:19 GMT+7

Đội Việt Nam đã giành được giải thưởng cao nhất tại cuộc thi nấu ăn đa văn hóa lần thứ 15 tổ chức tại Trung tâm gia đình Yongsan thuộc thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

Đội Việt Nam giành giải nhất cuộc thi nấu ăn đa văn hóa tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Các thí sinh tham gia cuộc thi nấu ăn đa văn hóa lần thứ 15 ở Yongsan

ảnh: Văn phòng quận Yongsan

Báo The Korea Times dẫn lời giới chức sở tại ngày 10.11 cho biết chính quyền quận Yongsan đã tổ chức sự kiện ẩm thực tôn vinh sự đa dạng văn hóa của nơi này.

Chủ đề của cuộc thi nấu ăn là "Hương vị toàn cầu hội ngộ mỹ vị Hàn Quốc". Cuộc thi nhằm phản ánh quận Yongsan là nơi có số hộ gia đình có vợ/chồng người nước ngoài cao nhất tại Seoul.

Với lịch sử lâu dài là nơi đặt căn cứ quân sự lớn của Mỹ tại Hàn Quốc và khu phố Itaewon, Yongsan đến nay vẫn là khu vực đa dạng sắc tộc nhất tại Seoul. Nơi đây có dân cư nước ngoài đông đảo, nhiều đại sứ quán và nhà thờ Hồi giáo lớn nhất thành phố.

Cuộc thi thu hút sự tham gia của các đội đại diện cho 7 nước, lần lượt là Nigeria, Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản, Philippines, Trung Quốc và Mexico. Mỗi đội được giao đề bài chuẩn bị một món ăn sáng tạo, kết hợp giữa kim chi truyền thống và ít nhất một trong 3 loại gia vị đặc trưng của Hàn Quốc: nước tương, gochujang (tương ớt lên men) hoặc doenjang (tương đậu nành lên men).

Đội Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh cho ban giám khảo với món chả giò và cơm chiên cầu vồng, giúp họ giành giải nhất, theo giới chức khu vực. Đội Mexico và đội Trung Quốc lần lượt giành giải nhì và ba.

Chia sẻ cảm nghĩ về chiến thắng của mình, đội Việt Nam bày tỏ vui mừng vì giành được giải nhất và tận hưởng toàn bộ quá trình thi tài với các đội quốc tế.

Sự kiện còn mang đến những trải nghiệm tương tác cho khách tham quan, bao gồm cơ hội mặc trang phục truyền thống và tham gia các trò chơi dân gian của các nước thi tài.

"Chúng tôi rất vui mừng khi cảm nhận được giá trị của văn hóa và giao tiếp thông qua những món ăn được kết hợp đặc biệt, trong đó món kim chi được phối với các món ăn truyền thống của những nước khác", theo bà Park Hee-young, người đứng đầu quận Yongsan.

Bà Park cho hay sẽ hết sức mình để đảm bảo rằng mọi người có thể chan hòa và vui vẻ ở Yongsan, nơi các nền văn hóa đa dạng cùng tồn tại.

Tin liên quan

Tưng bừng Hội chợ Từ thiện Quốc tế 2025 ở TP.HCM

Tưng bừng Hội chợ Từ thiện Quốc tế 2025 ở TP.HCM

Hôm nay (8.11), tại Global City ở TP.HCM, Hội chợ Từ thiện Quốc tế 2025 đã tổ chức với sự tham gia đông đảo của các tổng lãnh sự quán, các nhà bán lẻ và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khách tham quan.

Nữ nhà văn gốc Việt xuất bản sách dạy nấu ăn

Bếp trưởng gốc Đông Nam Á nấu ăn cho 5 tổng thống Mỹ nghỉ hưu

Khám phá thêm chủ đề

Đội Việt Nam cuộc thi nấu ăn quận Yongsan Hàn Quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận