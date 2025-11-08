Tưng bừng Hội chợ Từ thiện Quốc tế 2025 ở TP.HCM

Hội chợ Từ thiện Quốc tế 2025 ở The Global City ảnh: thụy miên

Như kỳ vọng, Hội chợ Từ thiện Quốc tế 2025 do Câu lạc bộ Lãnh sự TP.HCM tổ chức tiếp tục gặt hái thành công rực rỡ. Đây là ngày hội hấp dẫn với sự tham gia của hơn 100 gian hàng quốc tế từ 15 nước, các món ăn từ khắp nơi trên thế giới, hoạt động gia đình phong phú và những màn biểu diễn đặc sắc, nổi bật là trận đấu đặc biệt của đội đấu vật Vietnam's Pro Wrestling (VPW).

Hội chợ đón nhiều gia đình tham quan mua sắm ảnh: thụy miên

Trả lời Báo Thanh Niên, Tổng lãnh sự Malaysia Firdauz Othman cho hay động lực lớn nhất để thúc đẩy Tổng lãnh sự quán tham gia hội chợ chính là mong muốn đóng góp cho xã hội và đồng hành cùng các hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng.

"Chúng tôi muốn cùng các quốc gia khác góp phần hỗ trợ cộng đồng địa phương, lan tỏa tinh thần sẻ chia và phát triển bền vững. Đây không chỉ là hoạt động từ thiện mà còn là cơ hội để Malaysia thể hiện cam kết gắn bó với Việt Nam và khu vực", theo ông Othman.

Tổng lãnh sự Malaysia Firdauz Othman (bìa phải) và các thành viên trong Tổng lãnh sự quán ảnh: TLSQ Malaysia

Trong năm 2025, Malaysia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2025 với chủ đề "Bao trùm và Bền vững". "Tinh thần 'không ai bị bỏ lại phía sau' là điều chúng tôi luôn theo đuổi. Khi cùng phát triển, chúng tôi muốn mọi người đều được hưởng lợi ích, đều được tham gia. Đó cũng là lý do Malaysia tích cực góp mặt tại sự kiện này", ông nhấn mạnh.

Gian hàng Malaysia tại Bazaar giới thiệu những món ăn truyền thống đặc trưng như nasi lemak, mee goreng mamak và teh tarik. Trong đó, bà cho biết các món nasi lemak và teh tarik đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, thể hiện nét đẹp ẩm thực và bản sắc Malaysia. "Chúng tôi muốn chia sẻ những hương vị độc đáo, đồng thời tôn vinh điểm tương đồng giữa hai nền văn hóa – như Việt Nam có phở, chúng tôi có nasi lemak, đều là món ăn quốc dân", theo tổng lãnh sự.

Gian hàng của Tổng lãnh sự quán Mỹ ảnh: thụy miên

Ông cũng cho biết, sự kiện năm nay diễn ra rất đúng thời điểm, khi Malaysia đang chuẩn bị cho Chiến dịch Du lịch Malaysia 2026 (Visit Malaysia 2026). "Chúng tôi mong đón chào du khách Việt Nam và quốc tế đến Malaysia, khám phá văn hóa, thiên nhiên và ẩm thực đa dạng của đất nước chúng tôi", ông nói.

Còn tại quầy hàng của Tổng lãnh sự quán Úc, ông Jonathan Saw - Tham tán Thương mại và Đầu tư Chính phủ Úc - cho biết việc tham gia sự kiện là một phần quan trọng trong sứ mệnh thúc đẩy tình hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế.

"Mỗi năm, Tổng lãnh sự quán Úc đều tích cực tham dự sự kiện này để vừa quảng bá sản phẩm, văn hóa Úc, vừa cùng chung tay vì mục tiêu từ thiện", ông cho biết", theo ông Saw. Gian hàng Úc năm nay trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng, những tác phẩm nghệ thuật, túi xách thủ công, đến các sản phẩm địa phương khác.

Một tiết mục trình diễn của đoàn Indonesia ảnh: thụy miên

Ông Saw khẳng định: "Điều tuyệt vời nhất là hội chợ không chỉ tôn vinh văn hóa và tình hữu nghị, mà còn mang lại tác động tích cực cho cộng đồng. Dù chỉ là một phần đóng góp nhỏ, chúng tôi tin rằng mỗi hành động đều có thể tạo ra sự thay đổi. Đây là cơ hội để chúng tôi vừa chia sẻ tinh thần nước Úc, vừa đóng góp vào những dự án nhân đạo tại Việt Nam, và tận hưởng một ngày cuối tuần thật ý nghĩa".

Các tình nguyện viên trẻ tuổi ảnh: thụy miên

Đánh giá về kết quả sự kiện năm nay, bà Margo Aluwihare, Chủ tịch CLB Lãnh sự TP.HCM, đơn vị tổ chức sự kiện, cho hay mọi việc đang diễn ra thuận lợi và vượt kỳ vọng. "Tính đến hôm qua, chúng tôi đã đạt doanh thu tài trợ tiền mặt 705 triệu đồng, tăng 120 triệu so với năm ngoái. Doanh thu bán vé trực tuyến cũng tăng mạnh, từ 110 triệu đồng năm ngoái lên 450 triệu đồng năm nay. Thật sự là một kết quả tuyệt vời", bà chia sẻ.

Gian hàng của Tổng lãnh sự quán Úc ảnh: thụy miên

Thời tiết thuận lợi cũng góp phần giúp sự kiện diễn ra trọn vẹn. Trong không khí sôi động, khán giả đặc biệt thích thú với màn biểu diễn đấu vật chuyên nghiệp của đội Vietnam Pro Wrestling, phần trình diễn được xem là điểm nhấn hài hước và được mong chờ nhất trong ngày. Ngoài ra, chương trình còn có tiết mục đơn ca đặc sắc của ca sĩ người Indonesia và phần trình diễn nhạc kịch của Tổng lãnh sự quán Anh, thu hút đông đảo khán giả.

"Hiện các lãnh sự quán đang tổng hợp doanh thu và sẽ gửi báo cáo từ đầu tuần tới. Dự kiến đến ngày 14.11 chúng tôi sẽ có con số tổng kết chính thức", bà Aluwihare cho biết thêm.

Một tiết mục biểu diễn ảnh: thụy miên

Bà cũng gửi lời cảm ơn đến đơn vị tài trợ địa điểm, đã hỗ trợ không gian tổ chức miễn phí. "Thời tiết đẹp, lượng khách đông, các gian hàng bán tốt, mọi người đều vui và chương trình diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi rất hài lòng", bà vui vẻ trả lời.

GIan hàng của Đại học Quốc gia TP.HCM ảnh: thụy miên

Hướng đến năm sau, ban tổ chức kỳ vọng quy mô sự kiện sẽ tiếp tục mở rộng, với sự tham gia tích cực hơn nữa từ các Tổng lãnh sự quán. "Năm nay có 14 lãnh sự quán trực tiếp tham gia gian hàng, nhưng hầu hết các đơn vị đều hỗ trợ nhiệt tình, từ bán vé, mua xổ số đến vận động cộng đồng. Chúng tôi rất trân trọng tinh thần hợp tác và sự ủng hộ đó", bà nói.