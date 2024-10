Ngày của gia đình tại Hội chợ Từ thiện Quốc tế 2024

Chủ tịch CLB Lãnh sự TP.HCM Melina Padula và 2 tấm vé vào cửa cùng vé tham gia bốc thăm trúng thưởng ảnh: thụy miên

Ba tuần trước khi Hội chợ Từ thiện Quốc tế 2024 diễn ra ngày 9.11 tại The Global City, Chủ tịch CLB Lãnh sự TP.HCM Melina Padula đã chia sẻ với Thanh Niên về nỗ lực của phía ngoại giao đoàn để có thể mang đến sự kiện vô cùng ý nghĩa này.

Kỷ niệm 30 năm thành lập CLB

"Sau thành công vang dội của tiệc Gala năm ngoái, năm nay chúng tôi quay lại với sự kiện thường niên luôn là điểm nhấn trong công tác thiện nguyện của CLB Lãnh sự TP.HCM từ ngày ra đời. Năm 2024 đánh dấu 30 năm CLB được thành lập. Nhân dịp này, chúng tôi muốn tổ chức sự kiện mở rộng cho tất cả các đối tượng tham gia, đặc biệt phục vụ các gia đình Việt Nam", bà Padula cho biết.

Hội chợ Từ thiện Quốc tế 2024 sẽ diễn ra từ 10 giờ sáng đến 15 giờ chiều ngày 9.11. CLB đã bán sạch toàn bộ 100 gian hàng khoảng 1 tháng trước khi hội chợ được tổ chức.

Trong số 100 gian hàng, 70 gian bên trong sẽ bày bán sản phẩm từ nhiều quốc gia khác nhau. 30 gian còn lại bên ngoài là khu ẩm thực các nước. Điều này do CLB Lãnh sự TP.HCM gồm các thành viên đến từ hơn 20 cơ quan ngoại giao đoàn ở miền nam, nên các gian hàng thể hiện màu sắc và điểm độc đáo của những nước tham gia.

Đến tối ngày 9.11, CLB Lãnh sự tổ chức đấu giá gây quỹ tại tiệc cocktail với 100 khách VIP. CLB Lãnh sự đã gửi giấy mời cho khoảng 22 tổng lãnh sự và tổng lãnh sự danh dự tại TP.HCM.



Số tiền thu được từ việc bán vé, bán gian hàng, nguồn thu từ nhà tài trợ, đấu giá vật phẩm sẽ được dùng để đóng góp cho hoạt động của 5 tổ chức từ thiện ở miền Nam. Những tổ chức này là Saigon Children's Charity, Newborns Vietnam, Mái Ấm Thiên Phúc ở Củ Chi, Mái ấm Lộc Thành dành cho người già vô gia cư ở tỉnh Bình Phước, Làng Kanh, xã Bình Giáo thuộc huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Mỗi tổ chức sẽ được tài trợ tối đa 150 triệu đồng.

Hội chợ Từ thiện Quốc tế 2024 sẽ diễn ra từ 10 giờ sáng đến 15 giờ chiều ngày 9.11 ảnh: thụy miên

Vé vào cửa đã được mở bán

Người tham quan hội chợ cần mua vé vào cửa trị giá 100.000 đồng. Họ cũng có thể tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà đặc sắc khi mua vé Raffle (giá 50.000 đồng). Có đến 30 giải thưởng Raffle đang chờ đợi được "rinh" giải.

Cả hai loại vé đều đã được bán tại The Sentry C ở số 15 đường Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé Q.1 và The Sentry P ở số 16 đường Nguyễn Đăng Giai, khu Thảo Điền Q.2. Vé cũng được bán tại cổng hội chợ ở The Global City, đường Đỗ Xuân Hợp, P.An Phú, TP.Thủ Đức.

Dự kiến ban tổ chức sẽ sắp xếp tuyến xe buýt từ trung tâm TP.HCM đến nơi hội chợ. Những người quan tâm hãy đăng ký theo dõi trang Facebook của CLB Lãnh sự TP.HCM để cập nhật thông tin về giờ xe buýt di chuyển.

Bà Padula cho hay để tổ chức sự kiện quy mô lớn như thế, các thành viên CLB Lãnh sự TP.HC phải bắt đầu tìm kiếm địa điểm từ tháng 2 và đến tháng 5 mới chọn ra nơi phù hợp. "Lần đầu tiên theo tôi được biết địa điểm diễn ra hội chợ được cung cấp hoàn toàn miễn phí", bà Padula vui mừng cho biết.

Như truyền thống, các thành viên CLB đều tự nguyện góp sức và sử dụng nguồn lực, mối quan hệ sẵn có của các ngoại giao đoàn để kết nối, tìm kiếm những nhà tài trợ, từ đó mang lại cơ hội gây quỹ lớn hơn phục vụ cho hoạt động thiện nguyện.

Theo Chủ tịch Padula, nguồn cảm hứng cho công tác tình nguyện của CLB đến từ người dân Việt Nam. "Người Việt vô cùng cởi mở trước cộng đồng quốc tế. Họ luôn muốn tiếp xúc, học hỏi nhiều hơn từ bên ngoài mà không hề vướng bận bởi rào cản ngôn ngữ. Sự kiện lần này là cơ hội cho sự gặp gỡ, cho sự giao thoa văn hóa để các bên thấu hiểu nhau hơn", bà Padula nói.

"Khu ẩm thực có nhiều món ăn đặc sản các nước, nhưng các bạn đừng quên thưởng thức 2 gian gelato của Ý nhé, đảm bảo hương vị tuyệt vời và khó quên", theo bà.